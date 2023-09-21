احصل على برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك سناب تيوب برنامج تحميل فيديو من الفيس بوك للاندرويد يحتل الصدارة الأولى في ترتيب تطبيقات التحميل العالمية من فيسبوك

ماهو أفضل برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك

عند رحلة بحثك عن برنامج تنزيل فيديو من الفيس بوك، ستعثر على العديد من التطبيقات والمواقع الالكترونية. ولكن إن كنت مستخدماً لهاتف يعمل بنظام أندرويد، فسينتهي اختيارك بلا شك إلى سناب تيوب برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك واليوتيوب للاندرويد، ومن أهم ميزات هذا التطبيق هو انه برنامج تنزيل الفيديو من الفيس بوك بدون تسجيل دخول أو الحاجة لأي خطوات اضافية.

يعد تطبيق سناب تيوب برنامج تحميل فيديو من الفيس بوك للاندرويد حيث تم تطوير التطبيق من الفريق الفني ليلبي متطلبات المستخدم بكل سهولة وأمان، وبأسرع طريقة ممكنة تجعل عملية تنزيل الفيديو ممتعة وسهلة.

الأمر الذي جعل ملايين المستخدمين يعتبرون سنابتيوب تطبيق لا يمكن الاستغناء عنه ضمن الهاتف.

بالطبع، تجدر الإشارة إلى أن التطبيق غير متوفر على منصة متجر بلاي لأن ذلك يخالف سياسة سوق بلاي، حيث أن تحميل الفيديو من بعض المواقع التي يدعمها التطبيق أمر لا يوافق سياسة جوجل، لذا عليك الحصول عليه من موقعه الرسمي أو من منصات التطبيقات المعروفة والموثوقة مثل UpTodown , APKPure , APPGallery , GetApps .

بعد حصولك على برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك واليوتيوب للاندرويد، ستتمتع بجميع ميزاته بشكل مجاني وبدون خطوات اضافية تذكر.

مميزات برنامج تنزيل فيديوهات من الفيس

يحتوي Snaptube برنامج تحميل فيديو من الفيس بوك للاندرويد على عدد كبير من المميزات التي تسهل عمل المستخدم وتبسط عملية تحميل فيديوهات الفيسبوك والمواقع الاخرى، و سأورد تالياً بعض أهم مميزات برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك سناب تيوب:

برنامج تنزيل من الفيس ومواقع متعددة تتعدى الـ 50 موقعاً مشهوراً تطبيق تنزيل الفيديوهات من الفيسبوك بجودة عالية HD (حسب الفيديو الأصلي) سهولة تحميل الفيديو من التطبيق دون الحاجة لأي عمليات معقدة أسرع برنامج تحميل فيديو من الفيس بوك للاندرويد صغير الحجم، سلس، وبسيط الاستخدام يسمح لك سناب تيوب برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك بجودة عالية apk بتحميل الصوتيات أيضاً من فيسبوك بدون برامج اضافية آمن على هاتفك ويمكنك الحصول عليه بسهولة من الموقع الرسمي

تفعيل وتنزيل برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك بجودة عالية apk

للحصول على برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك بجودة عالية apk كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

الانتقال للموقع الرسمي من خلال المتصفح:

افتح متصفحاً في هاتفك و ابحث عن Snaptube برنامج تنزيل الفيديو من الفيس بوك بدون تسجيل دخول

انتقل إلى أول نتيجة في بحث جوجل

أو يمكنك مباشرة إدخال رابط الموقع الرسمي في مربع بحث المتصفح للانتقال إليه مباشرة

2. تنزيل برنامج تحميل فيديو من الفيس بوك للاندرويد

في الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي، هناك زر " تحميل Snaptube "

انقر على الزر ليقوم المتصفح باشعارك ببدء التحميل

3. تحميل وتثبيت برنامج تنزيل فيديو من الفيس

قم بالموافقة على عملية التحميل في المتصفح

بعد انتهاء تنزيل برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك بجودة عالية apk انقر على الملف الناتج

ستبدأ عملية التنصيب، وسيظهر لك نظام أندرويد في هاتفك خطوات التثبيت

قم باتباع تعليمات نظام التشغيل و منح الأذونات المطلوبة حتى انتهاء عملية التثبيت

4. فتح برنامج تنزيل فيديوهات من على فيسبوك

بعد انتهاء عملية التثبيت بنجاح، انقر على زر "فتح"

ستفتح واجهة التطبيق البسيطة والتي تحتوي بشكل رئيسي على مربع بحث

5. بدء استخدام برنامج تنزيل من الفيس في تنزيل الفيديو

إن كنت تريد استخدام سناب تيوب برنامج تنزيل الفيديو من الفيس بوك بدون تسجيل دخول فسيسمح لك التطبيق بتحميل الفيديوهات ذات الخصوصية العامة بسهولة (قد يختلف الأمر تبعاً للمنطقة)

أما إن أردت تحميل الفيديوهات المنشورة بخصوصية خاصة (للأصدقاء فقط أو ضمن مجموعات) فسيتعين عليك تسجيل الدخول لحسابك فيسبوك من ضمن التطبيق

6. تسجيل الدخول لحساب فيسبوك لتحميل الفيديوهات الخاصة

من واجهة التطبيق، انقر على مربع البحث

اختر ايقونة فيسبوك، لفتح الموقع

أدخل اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور

7. استخدام برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك بلا حدود

بعد ذلك يمكنك من استخدام سناب تيوب بلا حدود لتحميل فيديوهات الفيس بوك دون توقف

انتقل إلى أي فيديو ضمن تطبيق فيسبوك الأساسي، واختر "مشاركة"

اختر "خيارات اضافية" ثم اختر Download بواسطة سناب تيوب

اختر الجودة والصيغة المطلوبة، لتبدأ عملية التنزيل

بعد انتهاء التنزيل، ستتمكن من العثور على الفيديو الناتج ضمن صفحة "تشغيل" في التطبيق أو ضمن الاستوديو في هاتفك

لماذا علي اختيار Snaptube برنامج تنزيل فيديوهات من على فيسبوك

إن Snaptube برنامج تنزيل فيديوهات من الفيس مجاني وآمن ومستخدم من أكثر من 100 مليون مستخدم في العالم، ولكن ماهي الأسباب التي جعلت هؤلاء المستخدمين يختارونه !؟

مجاني وآمن

كونه مجانياً بشكل كامل، قدم برنامج تحميل فيديو من الفيس بوك للاندرويد سنابتيوب خدمات مجانية بشكل كلي دون الحاجة لتسجيل أي معلومات شخصية، مما أضفى نوعاً من الأمان للمستخدمين.

موثوق وسريع

بخلوه من أي برامج خبيثة أو تجسسية، وباجتيازه لعمليات الفحص عن الفيروسات بنجاح، قدم برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك واليوتيوب للاندرويد Snaptube أسرع خدمة تحميل في العالم.

صغير الحجم وسهل الاستخدام

بحجمه الذي لا يتجاوز 25 ميغا بايت، قدم سناب تيوب نفسه كأسهل برنامج برنامج تحميل الفيديو من الفيس بوك واليوتيوب للاندرويد وقام بدعم التحميل من كثير من المواقع الأخرى.

تحديثات دورية

يتم طرح تحديثات دائمة في Snaptube برنامج تحميل فيديو من الفيس بوك للاندرويد ليتم تجاوز اي ثغرات أو مشاكل قد تظهر عند حدوث أي تغيير في مواقع التحميل.

تسريع الهاتف

قدم سناب تيوب ميزات اضافية ليوفر تسريعاً للهاتف، فقام بإضافة خيارات مسح الملفات المؤقتة، وتنظيف المهملات، ومنظف واتساب، وتجميد التطبيقات.