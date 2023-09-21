موعد بداية الدراسة في الجامعات والمعاهد 2023-2024 وفقاً للخريطة الزمنية

موعد بداية الدراسة في الجامعات والمعاهد 2023-2024 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بكافة أنحاء محافظات جمهورية لمعرفة موعد بداية الدراسة في الجامعات والمعاهد 2023-2024، وذلك وفقًا للخريطة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وتزامناً مع اهتمام أولياء الأمور والطلاب بمحافظات مصر لمعرفة موعد بداية الدراسة في الجامعات والمعاهد، ذلك يرصد لكم موقع “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخراً لمعرفة موعد بداية الدراسة في الجامعات والمعاهد 2023-2024، وذلك بعد إعلان الجامعات عن استعدادها للعام الدراسي الجديد والذي سوف ينطلق فى الجامعات والمدارس يوم 30 سبتمبر المقبل وستحدد كل كلية فى كل جامعة الجدول الخاص بها.

موعد بداية الدراسة في الجامعات والمعاهد 2023-2024

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن موعد بداية الدراسة في الجامعات والمعاهد 2023-2024، وفقاً الخريطة الزمنية لبداية العام الدراسي الجديد 2023 وموعد دخول الجامعات والتى جاءت كالتالي:

1 - يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024 بداية من السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهي الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024.

2 - تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي الخميس 25 يناير 2024.

3 - إجازة منتصف العام 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

4 - يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميًا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

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والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وحتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.