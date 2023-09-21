الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

فحص 1743 حالة في قافلة علاجية بأبوقرقاص بالمنيا

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية ريحانة بأبوقرقاص بالمنيا

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يوميِّ 18 و19 سبتمبر الجاري بقرية ريحانة بـ مركز أبوقرقاص، حيث نفذَّت القافلة من خلال 9 عيادات متنقلة في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1743 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 340 حالة جراحة، 384 حالة أطفال، 245 باطنة، 67 نساء، 33 تنظيم الأسرة، 107 أسنان، 172 رمد، 234 جلدية، 161 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 114 تحليلًا متنوعًا، و6 حالات أشعة سينية و55 كشف مبكر للضغط والسكر، و8 حالات خلع أسنان، وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 203 مترددين، لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان

وفي وقتٍ سابق، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لحوالي 43 ألفًا و139 سيدة خلال الحملة التنشيطية «حقك تنظمي» بمرحلتيها، وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي نفذَّتها وزارة الصحة، خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، لتقديم وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة قدَّمت خدماتها من خلال عيادات تنظيم الأسرة الثابتة و المتنقلة للوصول بخدماتها المجانية لكل الفئات وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحملة نفذت على مرحلتين: الأولى من السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 سبتمبر في مراكز (مغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس وملوي)، والمرحلة الثانية من 10 سبتمبر حتى 14 سبتمبر في مراكز (بني مزار والمنيا وأبوقرقاص والعدوة).

قافلة طبية بقرية ريحانة بأبوقرقاص بالمنيا
قافلة طبية بقرية ريحانة بأبوقرقاص بالمنيا
قافلة طبية بقرية ريحانة بأبوقرقاص بالمنيا
قافلة طبية بقرية ريحانة بأبوقرقاص بالمنيا
المنيا أسامة القاضي حياة كريمه الصحة قافلة طبية أبوقرقاص

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