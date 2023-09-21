الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حاميها حراميها".. ضبط عامل سرق محل مصوغات ذهبية في أكتوبر

مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص بسرقة محل مصوغات بدائرة القسم.

بالانتقال وبسؤال مدير المحل قرر بأنه حال تواجده بالمحل شاهد عامل بذات المحل أثناء قيامه بسرقة خاتم ذهب من المحل واتهمه بسرقة مشغولات ذهبية أخرى، وبمواجهة الأخير اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بسرقة المشغولات الذهبية المشار إليها.

كما أرشد عن المسروقات داخل مسكنه وأقر بالتصرف فى خاتم ذهب بالبيع لعميله مالك محل مصوغات ذهبية - مقيم دائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة "سيئ النية"، "أمكن ضبطه"، وبحوزته الخاتم المستولى عليه وبمواجهته اعترف بشرائه الخاتم المضبوط من المتهم بالاشتراك مع مالك محل هواتف - مقيم بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة "سيئ النية"، "تم ضبطه".

سرقة ذهب سرقة محل مصوغات أكتوبر قسم شرطة أول أكتوبر

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