الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جنايات القاهرة": رفع اسم حسام الغمرى من قائمة الإرهابيين

حسام الغمري
حسام الغمري

قضت الدائرة 15 بمحكمة  جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد الجندي رئيس المحكمة، برفع اسم حسام الغمري من قائمة الإرهابيين.

رفع اسم حسام الغمري من قوائم الإرهاب 

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وبحضور وكيل النائب العام محمد عماد، وأمانة سر محمد جبر، رفع اسم حسام الغمري من قائمة الإرهابيين.

وجاء قرار المحكمة بشأن حسام الغمري، في الطلب رقم 3 لسنة 2023 قرارات رفع إدراج إرهابيين، والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة بقبول الطلب شكلًا، وفي الموضوع برفع اسم حسام الغمري من على قائمة الإرهابيين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وبحضور وكيل النائب العام محمد عماد، وأمانة سر محمد جبر، برفع اسم حسام الغمري من قائمة الإرهابيين.

المستشار محمد الجندى حسام الغمري قوائم الإرهاب غرفة المشورة قائمة الإرهابين

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