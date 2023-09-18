الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل نص المادة 6 من نظام "مصر للطيران"

نشرت “الوقائع المصرية” قرار وزارة الطيران المدني رقم 833 لسنة 2023 بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بتحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250,000,000 جنيه مصري، وتم تحديد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 105,536,700 جنيه مصري.

ونص قرار وزارة الطيران المدني رقم 833 لسنة 2023 الصادر في 28/8/2023 بتعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية على أنه بعد الاطلاع على قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات في مجال الطيران المدني وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدني وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة وشركات تابعة لها؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1686 لسنة 2020 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 685 لسنة 2002 بإصدار النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية والمعدل بالقرار رقم 135 لسنة 2022 طبقًا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 499 لسنة 2023 بتشكيل الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 25/5/2023؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 245 لسنة 2023 بتاريخ 6/3/2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 14/2/2023 وتعديلاته.

وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران باجتماعه رقم (367) المنعقد بتاريخ 15/1/2023 على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران؛ وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) للشركة القابضة لمصر للطيران باجتماعها المنعقد بتاريخ 14/2/2023 على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 1.134.160.000 جنيه مصري وإضافة مبلغ ۲۰ جنيهًا مصريًا المتبقي من المديونية إلى حساب حسابات دائنة للمصالح والهيئات (وزارة المالية) وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران؛ وعلى موافقة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية باجتماعه رقم (٢٥٦) المنعقد بتاريخ 27/4/2023؛ وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية باجتماعها المنعقد بتاريخ 11/6/2023 على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمبلغ 55.536.700 جنيه مصري وإضافة مبلغ 46.02 جنيه مصري المتبقي من المديونية إلى حساب الاحتياطيات الأخرى وزيادة رأس المال المرخص به للشركة من مائة مليون جنيه مصري إلى مائتين وخمسين مليون جنيه مصرى وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة ؛ وعلى كتابي السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران رقمي (8724) بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۹ ومرفقه (۱۰۰۰۸) بتاريخ 6/8/2023 ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانوني لوزير الطيران المدني رقم (٥٨١) الوارد بتاريخ 22/8/2023 ومرفقه؛ وعلى موافقتنا؛

قرر: (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 135 لسنة 2022 - النص الآتي: المادة السادسة: يحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250,000,000 جنيه مصري (مائتان وخمسون مليون جنيه مصري)، ويحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 105,536,700 جنيه مصري (مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثون ألفًا وسبعمائة جنيه مصري) موزعًا على عدد 1,055,367 سهم (مليون وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون سهمًا) قيمة كل سهم 100 جنيه مصري (مائة جنيه مصري) مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.



(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وزير الطيران المدني فريق/ محمد عباس حلمي.