الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الدستور" ترصد فرحه المزارعين بحصاد الأرز جنوب محافظة بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رصدت الدستور فرحة المزارعين بجنوب محافظة بورسعيد اليوم الخميس، بموسم حصاد الأرز الذي حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مشاركتهم به ولقائهم والاستماع إليهم خلال تناول الشاي وذلك لتسهيل العقبات أمامهم من أجل توريد محاصيلهم. 

محافظ بورسعيد يشهد حصاد الأرز

وحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على نزول حقل أحد المزارعين والاطمئنان على عمليات الحصاد، وأجرى حديثًا وديًا مع عدد من المزارعين وأسرهم وأطفالهم  للتعرف على مشكلاتهم ومحاولة حلها.

وأعرب المزارعين عن سعادتهم لمشاركة محافظ بورسعيد لهم احتفالهم بحصاد نتيجة مجهودهم طوال أشهر الصيف بداية من الزراعه حتى الحصاد اليوم. 

وأكد محافظ بورسعيد، على أنه بلغت مساحة الأراضي الزراعية المنزرعة بالأرز في نطاق المحافظة 38 ألف فدان موزعة على أراضي شرق وجنوب بورسعيد، وأعرب المحافظ، خلال تفقده المنطقة، عن فخره بالتنمية الزراعية التي تشهدها بورسعيد، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد مستمرة في دعمها لتطوير الإنتاج الزراعي والذي سجل طفرة كبيرة في محصول الأرز خلال هذا العام.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك خطة يجري تنفيذها من خلال مديرية الزراعة والأجهزة المعنية للنهوض بمنظومة الزراعة في المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود المزارعين، وإنتاج أجود المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى ان أراضي المنطقة أصبحت تضم أجود أنواع التربة الخصبة التي تعطي خيرًا وفيرًا وهو ثمار جهد وعرق المزارع وإصراره على تعمير هذا المكان. 

وأوضح محافظ بورسعيد ، خلال اللقاء، على أن المحافظة تقف مع المزارع الجاد الذي نجح في تعمير الأرض وتحويلها إلى أرض خصبة تنتج أجود المحاصيل الزراعية.

وطالب اللواء عادل الغضبان ، مزارعي جنوب بورسعيد بزراعة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية وشدد المحافظ، خلال لقائه مزارعين بجنوب بورسعيد، على أهمية تعمير وزراعة الأرض ومواصلة العمل في إنتاج أجود المحاصيل الزراعية، مشيرًا الى أن الدولة المصرية تقف بجانب المزارع وتدعمه بقوة.

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حصاد الأرز جنوب بورسعيد محافظ بورسعيد مديرية الزراعة الدولة المصرية اللواء عادل الغضبان

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