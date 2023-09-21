"حماة الوطن" بالجيزة يعد خطة تنظيمية استعدادا للانتخابات الرئاسية

قال مصطفى جعفر سالمان، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن الدولة المصرية تقترب من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لا بد أن يعي الجميع داخل الحزب بالمحافظة كيفية إدارة الحملات الانتخابية، لا سيما أن الحزب كان أول حزب سياسي في مصر يعلن رسميا تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا تضفير كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي بكل أماناته الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وتنسيق الجهود مع كل القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشاد "سالمان" بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالشفافية والوضوح والنزاهة والحيادية التي تتمتع به الهيئة موضحا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.

تهيئة كوادر الحزب لدعم الرئيس السيسي

وأعلن سالمان إعادة تهيئة كافة القواعد بحزب حماة الوطن محافظة الجيزة تنظيميا ليكونوا على قدر المسؤولية التي اتخذها الحزب على عاتقه وكان في صدارة الاحزاب التي رشحت رئيس الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية المقبلة بعقد اجتماعات موسعة يوميا بالمحافظة تضم أعضاء الأمانة وأمناء الوحدات الحزبية، بحضور قيادات الحزب على مستوى المحافظة والمراكز، لإعداد خطة تنظيمية مميزة حسب التكليفات المركزية استعدادا للانتخابات الرئاسية.

وأكد أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، أن الفترة المقبلة فترة هامة في تاريخ الحزب وتاريخ الوطن والتي يسعى فيها حزب حماة الوطن لإظهار قوته وتأثيره في الشارع السياسي المصري، من خلال التنسيق مع جميع قطاعات الدولة ودعم قياداتها، وتوعية المواطنين بخطورة المرحلة الراهنة وضرورة المشاركة الفاعلة في صنع المستقبل، بقيادة الفريق جلال هريدي مؤسس الصاعقة المصرية والنائب نافع عبد الهادي أمين عام محافظة الجيزة وعضو مجلس النواب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان.

وتابع مصطفى جعفر سالمان أن قرار حزب حماة الوطن بدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، جاء انطلاقا من أهمية المرحلة المقبلة التي تستدعي استكمال ما بدأه من مشروعات.