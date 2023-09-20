برلمانية: الهيئة الوطنية للانتخابات قادرة على إدارة العملية الانتخابية بنزاهة

ثمنت النائبة شادية الجمل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها تقف على مسافة واحدة تجاه المرشحين، مؤكدة أن ذلك هو المتوقع دائما من قضاة مصر الشرفاء، فنزاهة الانتخابات مرتبطة دائما بوجود إشراف قضائي عليها.



الانتخابات الرئاسية حدث مهم داخليا وخارجيا

ولفتت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة تمثل حدثا في غاية الأهمية والتأثير سواء في الأوضاع الداخلية للبلاد أو علاقات مصر الدولية والاقليمية، لذلك فإن مهمة الهيئة الوطنية ظقيقة وحساسة فإجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب استعدادات ضخمة من تنقيح كشوف الناخبين وفحص طلبات الترشح، والتأكد من مطابقتها للشروط الدستورية ومتابعة كل مراحل العملية الانتخابية، واستقبال طلبات منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وكذلك وسائل الإعلام سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة للفرز وإعلان النتائج كل هذه الخطوات تطلب جهدا كبيرا من الهيئة.

وقالت الجمل، إن الحوار الوطني كان موفقا حينما طالب الرئيس بمد الاشراف القضائي على الانتخابات، مضيفة: نثق في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء انتخابات رئاسية مشرفة.

وأضافت عضو مجلس النواب: يجب على القوى السياسية ووسائل الإعلام العمل على حث وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية التى تمثل حلقة مهمة في تاريخ مصر الحديث.

وأشارت الجمل إلى أن حزب مستقبل وطن أعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية لولاية ثالثة لاستكمال ما بدأه من إنجازات على مستوى الجمهورية، حيث أطلق سلسلة مشاريع قومية ضخمة حسنت من حياة ملايين المصريين منها مثلا مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، التى حققت طفرة واضحة في القرى التى دخلتها سواء من توصيل مرافق واصلاح طرق وإنشاء مدارس أو وحدات صحية مجهزة لخدمة أبناء الريف ليصبح من أهم المشاريع التنموية عالميا بشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة للمبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس وغير ذلك مما يجعلنا نؤيد بقوة ترشيح الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات.