"الستات مايعرفوش يكدبوا" يوضح من يحق له التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، تقريرًا بعنوان "من يحق ومن لا يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأوضح التقرير أبرز الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية، وتشمل الآتي:-

كل من بلغ عمره 18 عامًا.

كل مواطن يتمتع بحقوقه والمدنية السياسية.

كل مواطن مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

يعفى من التصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم.

وأوضح التقرير من لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية وهم كالآتي:-