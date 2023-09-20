الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يوضح من يحق له التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرض برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، تقريرًا بعنوان "من يحق ومن لا يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأوضح التقرير أبرز الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له التصويت في الانتخابات الرئاسية، وتشمل الآتي:- 

  • كل من بلغ عمره 18 عامًا.
  • كل مواطن يتمتع بحقوقه والمدنية السياسية.
  • كل مواطن مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
  • يعفى من التصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم.

 

وأوضح التقرير من لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية وهم كالآتي:-

  • المحجور عليه خلال مدة الحجر.
  • المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.
  • من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
  • المحكوم عليه في جريمة تهرب ضريبي.
  • من صدر ضده حكم نهائي من جرائم إفساد الحياة السياسية.
  • من صدر ضده حكم نهائي في إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
  • المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
  • من صدر ضده حكم نهائي بالحبس في تهمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة، أو شهادة زور أو إغراء شهود.
الانتخابات الرئاسية شروط التصويت اللجنة العليا للانتخابات القوات المسلحة الستات ما يعرفوش يكدبوا cbc

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