الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

زاهى حواس: صوتى للسيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

زاهى حواس
زاهى حواس

ألقى عالم الآثار المصرية د. زاهي حواس، محاضرة في الصالون الثقافي لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، برعاية النائب طارق عبدالهادي، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والكاتب الصحفي أسامة سرايا، والدكتور محمد عبداللطيف، أستاذ الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق والدكتور محمد الشربيني، مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحية والمستشارالإعلامي للدكتور زاهي حواس علي أبودشيش، والعديد من قيادات حزب مستقبل وطن بالدقهلية.

تحدث حواس خلال مشاركته فى الصالون عن الجيش المصري قديمًا وحديثًا، وعن أصل المصريين، مشدددًا على ضرورة أن نفتخر بالحضارة المصرية القديمة.

وأشاد حواس بدور الرئيس السيسي في بناء مصر الحديثة، راصدًا إنجازاته من أجل الحفاظ على التراث المصري والاهتمام بـالمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن صوتي في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهي، ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحًا أن مملكة "كوش" حكمت مصر في الأسرة 25، وما يقال، الآن، من قبل الأفروسنتريك تضليل وكاذب، وجميع ما يقال هو أكاذيب.

وأكد حواس أنه لا يوجد في الآثار والتاريخ أي ذكر لأنبياء الله إطلاقًا، ولا يوجد ذكر لسيدنا إدريس أو إبراهيم أو موسى أو يوسف إطلاقًا، ولا يمكن أن يوجد اسم نبي من أنبياء الله أو مقبرة أو معبد فرعوني.

أوضح أن تمثال أبي الهول صخرة صماء، وأن تمثال أبي الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وتحدث عن بناء الأهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبي الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق.

زاهى حواس الجيش المصرى الحضارة المصرية القديمة التراث المصري المتحف المصري الكبير تمثال أبي الهول

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