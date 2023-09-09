السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المتحف المصرى الكبير ينتهى بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية وتجهيزات العرض المتحفى

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن أنه تم الانتهاء من المبنى الرئيسي  للمتحف المصري الكبير  شاملًا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة وتضم مبنى الدخول والتذاكر، ومطعم الأهرامات، ومبنى متعدد الاستخدام، وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة، ومناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة والحدائق المحيطة.

كما أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجهيزات العرض المتحفي بنسبة 100%، كما انتهي فريق العمل من وضع وتثبيت وتأهيل  القطع الأثرية الثقيلة على القواعد الخاصة بها بنسبة 91%، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع وتثبيت 65 فاترينة من إجمالي 159  فاترينة خاصة بالآثار الصغيرة والمتوسطة. 

يدور سيناريو العرض المتحفي الخاص بقاعات العرض الرئيسية  حول ثلاثة موضوعات رئيسية وهي: المجتمع والملكية والعالم الآخر، لتضم قطعًا أثرية مختلفة الأشكال والأحجام منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني.

وسوف يضم المتحف المصرى الكبير ولأول مرة مركبي الملك خوفو الأول والثاني، وقد تم نقل المركب الأول من مكان عرضه بمنطقة أهرامات الجيزة في أغسطس عام 2021، أما المركب الثاني فقد تم نقل الألواح الخشبية والقطع الأخرى الخاصة به، على مراحل من داخل الحفرة التي تم الكشف عنه بداخلها بالقرب من هرم الملك خوفو والجاري  ترميمه وإعادة تجميعه ليتم عرضه مع المركب الأول داخل المتحف.

وعن نسبة الأعمال بمتحف مركب خوفو فقد انتهت نسبة الأعمال الإنشائية بالمبنى بنسبة 100% وتجاوزت نسبة التشطيبات الداخلية 87%.

وعن محاكاة حفرة المراكب انتهت جميع الأعمال الإنشائية وكذلك الأثرية متمثلة في وضع الأحجار الأثرية على الحفرة بنسبة 100%، وجارٍ العمل على الانتهاء من أعمال العرض المتحفي الخاص بمتحف مراكب الملك خوفو والتي بلغت نسبة الإنجاز بها إلى 78%.

يُشار إلى قيام  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة اليوم للمتحف المصري الكبير، لمتابعة سير العمل به في ضوء التشغيل التجريبي له، تعرف على آخر مستجدات الأعمال به:

وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير العرض المتحفى القطع الآثرية الاثار

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