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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

160 قطعة يومًيا.. "الآثار" تُسابق الزمن للانتهاء من الأعمال بالمتحف الكبير

المتحف الكبير
المتحف الكبير

عقد اليوم السبت، أحمد عيسلى، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير.

كما حضر الاجتماع؛ الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم، والدكتورة ياسمين صبري ممثلا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الأسبوعية لمستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير.

وجرى خلال الاجتماع تم التأكيد على معدل سير الأعمال بالمتحف، وأنها تتم طبقاً للتوقيتات المحددة لنهوها وفقًا للخطة الموضوعة في إبريل الماضي للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في سبتمبر المقبل.

كما تم استعراض خطة وضع وتثبيت القطع الأثرية داخل فتارين العرض الجاهزة لاستقبال هذه القطع بالقاعات الرئيسية، حيث بدأ فريق العمل من الأثريين والمرممين بوضع متوسط ما يزيد عن 160 قطعة أثرية يومًيا، وذلك اعتباراً من الأسبوع الماضي، لتحقيق البرنامج المضغوط للانتهاء من وضع جميع القطع الأثرية بالفتارين. 

المتحف المصري الكبير وزير السياحة والآثار القطع الآثرية فتارين قاعات العرض

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