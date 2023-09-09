السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتابع سير الأعمال بمحيط المتحف المصرى الكبير

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

عقب جولته بـالمتحف المصري الكبير، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سير الأعمال الجارية في المناطق المحيطة بالمتحف.

وفي هذا الإطار، تابع رئيس مجلس الوزراء الأعمال الجارية بالمناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، والتي تضمنت طريق الفيوم، ومنطقة الرماية، ومدخل شارع الجيش، حيث شاهد أعمال زراعة النخيل والأشجار والمسطحات الخضراء، وأعمال تنسيق الموقع التي يجرى تنفيذها لإضفاء المظهر الجمالي على تلك المناطق.

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير، ويجري العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله، لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه وكذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.

 طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري

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رئيس الوزراء يتفقد سير العمل فى المتحف المصرى الكبير

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 كما أشار المحافظ إلى استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، وقال: يتم العمل على المتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من القطاعات التي يجري العمل بها، وحل أي عقبات قد تواجهها، وفي الوقت نفسه العمل على الانتهاء من أعمال الإزالة الجارية للتعديات الواقعة على طريق الخدمة على جانبى الطريق الدائرى، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير ورصف تلك الطرق.

 ووجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة؛ للحفاظ على عوامل الاستدامة عقب الانتهاء من أعمال التطوير، مع مراعاة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

مصطفى مدبولى المتحف المصري الكبير مجلس الوزراء المسطحات الخضراء زراعة النخيل

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رئيس الوزراء يتفقد سير العمل فى المتحف المصرى الكبير

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