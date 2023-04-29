السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير دولي: الافروسنتريك أسطورة لا تستند إلى أي دليل ملموس أو علمي

كليوباترا
كليوباترا

قال موقع “ذا كونفرسيشن ” الدولي في نسخته الفرنسية، أن حركة الافروسنتريك أسطورة لا تستند إلى أي دليل ملموس أو علمي، وأنها محاولة لانكار الواقع ، و إنها في الأساس أسطورة حديثة ولدت كرد فعل للرؤى الأوروبية المركزية المرتبطة بقرون من تجارة الرقيق والسيطرة الاستعمارية. 

حركة الافروسنتريك

وقال التقرير أن حركة الأفروسنتريك التي تدعي بأن الحضارة المصرية القديمة في الأصل حضارة أفريقية وسمراء، تحاول التحايل على الواقع وانكاره.

وتابع التقرير: اليوم ، بفضل التقدم في علم الآثار ، وخاصة عينات الحمض النووي المأخوذة من المومياوات، يبدو أن فرضية مصر السوداء قد تم استبعادها من قبل علماء المصريات. 

ووفقا للتقرير يدعي المنحدرون من أصل أفريقي وفقا لهذه الحركة أن مصر الفرعونية تنتمي إلى عالم الثقافات الأفريقية، ولكن تم دحض هذه النظريات من قبل جميع علماء المصريات وأِشار التقرير إلى أن أراء السنغالي أنتا ديوب أحد أهم مؤسسي ومنظري الحركة في أفريقيا مجرد أراء شخصية وليست حقائق تاريخية.

وقال التقرير إن جزء كبير من الدراسات الأفرو سنتريك  من تخيل  ما يريد  العقل فقط  أن يراه مشير إل أ  هذه الحركة ومبادئها  تعيش عملية إنكار للواقع، وانه إذا لم توافق أرائهم  الأدلة الأثرية، يتم إعادة تفسيرها ، بل واختراعها من أول وجديد.

 وقال  المؤرخ الأمريكي الأفريقي كلارنس والكر ان  حركة الأفروسنتريك ومريديها حول العالم، يريدون إزالة التاريخ المصري الفرعوني من قلب مصر ونسبه إلى أفريقيا.

 

حركة الافروسنتريك الأفروسنتريك دليل ملموس أسطورة حديثة حاولة لانكار الواقع الحضارة المصرية القديمة

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