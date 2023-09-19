"حماة الوطن": نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لجنى ثمار التنمية

أعلن الدكتور محمد الزهار، أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، تأييد أمانة الحزب ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن المرحلة القادمة تحتاج الرئيس السيسي لاستكمال النجاحات التي بدأها ومواجهة التحديات التي تحيط بالوطن، واستمرار زعامة وريادة مصر للمنطقة والقارة الإفريقية.

وقال "الزهار"، إن المرحلة المقبلة ستكون لجنى ثمار ما قامت به الدولة من جهود خلال السنوات الماضية خاصة بمشروعات التنمية، واستكمال سلسلة الإنجازات التى تمت خلال السنوات الماضية، والحفاظ على استقرار الدولة وحمايتها من الأخطار، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على مصر والعبور بها بأمان من خطة ومؤامرة كانت تهدف للنيل من استقرارها وأمنها.

وأشار أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يعبر بمصر وشعب مصر في هذه المرحلة الحرجة، ونجح في وضع اللبنة الأساسية للجمهورية الجديدة التي بصدد الدخول إليها حاليا، مؤكدا أنه منذ التكليف الشعبي الأول والالتفاف الجماهيري العظيم حول الرئيس السيسي، والرجل لم يخلد يومًا إلى الراحة في سباقه مع الزمن وسعيه الدؤوب إلى بناء دولة عصرية تصنع المعجزات من جديد.

وأوضح أن الرئيس السيسي أثبت أنه يشعر بالمواطن، كما أنه يعد رجل المرحلة المقبلة لأنه لديه القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق استقرار خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة صعبة وبها تربصات، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج لقيادة سياسية حكيمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ولفت أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن الشعب المصرى شاهد مدى الجهد الدؤوب المخلص من الرئيس السيسي والذي أحدث طفرة نوعية في كافة المجالات، مشيرا إلى دعمه للرئيس السيسي من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وجني ثمار السنوات الماضية.