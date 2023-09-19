الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الأحرار الاشتراكيين يعلن دعمه الكامل لترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد حزب الأحرار الاشتراكيين بجميع أماناته المركزية والأعضاء في كافة ربوع مصر دعمهم الكامل لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال الحزب، في بيان، إن قراره جاء بالإجماع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتعظيم الاقتصاد القومي ووضع ركائز تطوير كافة نواحي المجتمع في التعليم والصحة وإتمام البناء السياسي الديمقراطي لدعائم الديمقراطية والحريات وتعظيم مبادئ الدستور الحاكمة لحقوق الإنسان والحفاظ على حقوق الأفراد السياسية المنصوص عليها بالمادتين ۸۷ و۹۲ من الدستور الحالي.

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي حمل على عاتقه حماية الوطن من الإرهاب الأسود وفي نفس الوقت أقام دولة تشهد فيها تعظيم مفاهيم التنمية الشاملة من أجل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن مصري، ولبى الرئيس نداء الوطن بإقامة مشروعات صناعية عملاقة تحقق الاكتفاء الذاتي.

وأشار الحزب إلى أن الرئيس شيد العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في مجالات الزراعة والإنتاج، كما جعل من مصر دولة قوية لها جيش يملك قوة الردع الكاملة في مواجهة التهديدات التي من الممكن أن تمس الأمن القومي المصري، وأصبح الجيش يمتلك الأسلحة المتطورة التي وضعت الجيش بين الدول المتقدمة علي مستوي العالم عسكريا.

حزب الاحرار الاشتراكيين السيسي فترة رئاسية جديدة انتخابات الرئاسة

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