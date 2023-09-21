تحرك برلماني لتحديد موعد زمني للانتهاء من مشروع الصرف في "الباويطي"

تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تأخر انتهاء المشروع المتكامل للصرف الصحي بمدينة الباويطي وقرى القصر بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، رغم مرور أكثر من ٢٠ عاماً على بدء العمل في المشروع.

موعد البدء في المشروع

وأوضح في طلب الإحاطة، أنه في ٢٠٠٣ بدأ العمل بالمشروع تحت إشراف جهاز تعمير الوادي الجديد، وكان مقررا الانتهاء منه في ٢٠٠٧، إلّا أن العمل استمر حتى ٢٠٠٩، وهو عبارة عن محطة معالجة برك أكسدة، ٣ محطات رفع، خطوط طرد، وشبكات انحدار، بتكلفة إجمالية ١٥٧٥٩٨٠٩ جنيهًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في يوليو ٢٠١٠ تم إسناد المشروع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم بالفعل الانتهاء من محطتي الرفع الرئيسيتين بالباويطي والقصر، ومحطة الرفع الفرعية وخطوط الطرد.

إسناد المشروع مرة أخرى إلى شركة قها للصناعات الكيماوية

ولفت إلى أنه في ٢٠٢٢ تم إسناد المشروع مرة أخرى إلى شركة قها للصناعات الكيماوية، واستكملت شبكة انحدار القصر وتركيب المواسير بطول 2.8 كيلو متر، بينما المتبقي 3.2 كيلو متر.

وأشار إلى أن شبكة الانحدار بالباويطي تم الانتهاء من تنفيذ ٢٤،٥ كيلو متر من أصل ٣٢،٥ كيلو متر، إلا أنه حتى الآن لم يتم تشغيل المشروع.

وطالب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، وزارة الإسكان، بتحديد موعد زمني عاجل للانتهاء من المشروع الذي استمر قرابة ٢٠ عاما، مشيرًا إلى أن هذا التأخير يمثل إهدارا للمال العام، نظرا لتغير الأسعار بصورة كبيرة منذ بداية العمل في ٢٠٠٣.