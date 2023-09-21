الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني لتحديد موعد زمني للانتهاء من مشروع الصرف في "الباويطي"

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين

تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تأخر انتهاء المشروع المتكامل للصرف الصحي بمدينة الباويطي وقرى القصر بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، رغم مرور أكثر من ٢٠ عاماً على بدء العمل في المشروع.

موعد البدء في المشروع

وأوضح في طلب الإحاطة، أنه في ٢٠٠٣ بدأ العمل بالمشروع تحت إشراف جهاز تعمير الوادي الجديد، وكان مقررا الانتهاء منه في ٢٠٠٧، إلّا أن العمل استمر حتى ٢٠٠٩، وهو عبارة عن محطة معالجة برك أكسدة، ٣ محطات رفع، خطوط طرد، وشبكات انحدار، بتكلفة إجمالية ١٥٧٥٩٨٠٩ جنيهًا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في يوليو ٢٠١٠ تم إسناد المشروع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم بالفعل الانتهاء من محطتي الرفع الرئيسيتين بالباويطي والقصر، ومحطة الرفع الفرعية وخطوط الطرد.

إسناد المشروع مرة أخرى إلى شركة قها للصناعات الكيماوية

ولفت إلى أنه في ٢٠٢٢ تم إسناد المشروع مرة أخرى إلى شركة قها للصناعات الكيماوية، واستكملت شبكة انحدار القصر وتركيب المواسير بطول 2.8 كيلو متر، بينما المتبقي 3.2 كيلو متر.

برلمانى: "الوطنية للانتخابات" حريصة على تفعيل بنود استراتيجية حقوق الإنسان

برلمانى: وقف تصدير البصل خطوة جادة لضبط الأسعار فى الأسواق ومنع الاحتكار

وأشار إلى أن شبكة الانحدار بالباويطي تم الانتهاء من تنفيذ ٢٤،٥ كيلو متر من أصل ٣٢،٥ كيلو متر، إلا أنه حتى الآن لم يتم تشغيل المشروع.

وطالب النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، وزارة الإسكان، بتحديد موعد زمني عاجل للانتهاء من المشروع الذي استمر قرابة ٢٠ عاما، مشيرًا إلى أن هذا التأخير يمثل إهدارا للمال العام، نظرا لتغير الأسعار بصورة كبيرة منذ بداية العمل في ٢٠٠٣.

للصرف الصحي بمدينة الباويطي للحكومة طلب إحاطة النائب هشام حسين مجلس النواب

مواد متعلقة

برلمانى: وقف تصدير البصل خطوة جادة لضبط الأسعار فى الأسواق ومنع الاحتكار

بالأسماء.. "الشعب الجمهورى" يعتمد تشكيل أمانة الحزب بنجع حمادى

قانونية مستقبل وطن: إجراء انتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل يضمن النزاهة والشفافية

حزب "المؤتمر" يحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

النائب زكي عباس: الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري لاستكمال خطة التنمية

"الأشموني" يثمن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين

برلماني يطالب العالم بدعم تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وغزة إرهاب ممنهج

الأكثر قراءة

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

قضية التمويل الأجنبى.. أمر قضائى بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة فى سانت كاترين

رئيس قناة السويس: انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تحديث أسطول الصيد المصرى

استطلاعات الرأي العالمية عن الذكاء الاصطناعي في إصدارة خاصة من "معلومات الوزراء"

مدينة الأبحاث العلمية: تصنيع "الكولاجين البحرى" لاستخدامه فى مقاومة الشيخوخة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟