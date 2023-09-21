الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: وقف تصدير البصل خطوة جادة لضبط الأسعار فى الأسواق ومنع الاحتكار

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لنهاية للعام خطوة جادة لضبط الأسعار في الأسواق ومنع الاحتكار.

توفير كل احتياجات المواطنين

وأوضح "عكاشة"، في تصريحات صحفية له، أن الحكومة تسعى إلى توفير كل احتياجات المواطنين خاصة السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عنهم من خلال توفيرها بأسعار مناسبة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن وقف تصدير البصل حتى نهاية العام سيعمل على وجود معروض في السوق المحلية، مما يسهم في حدوث اتزان في الأسعار ومنع احتكار بعض التجار البصل.

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مؤشر إيجابي لطمأنة المواطن

وأشار النائب عمرو عكاشة إلى أنه لا توجد ربة منزل تستطيع الاستغناء عن البصل والطماطم والبطاطس، وبالتالي وقف التصدير سيسهم بشكل رئيسي في خفض الأسعار مما يعد مؤشرًا إيجابيًا لكي يطمئن المواطن بأن احتياجاتهم ستظل متوفرة.

 السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البصل

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البصل بشكل مبالغ فيه نتيجة تأثر إنتاجية البصل، وتدني المساحات المزروعة علاوة على التغيرات المناخية التي تسببت في تلف جزء ليس بقليل من المحصول السنوي.
وطالب النائب عمرو عكاشة بضرورة وقف تصدير الكثير من المنتجات خاصة التي تؤثر على المواطن البسيط لعمل توازن في الأسعار داخل الأسواق المصرية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

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