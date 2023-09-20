أغلى من المانجو.. أحمد موسى عن وقف تصدير البصل: "الحكومة سمعت صوت الناس"

علّق الإعلامي أحمد موسى، على قرار وقف الحكومة لتصدير البصل، قائلًا: "سعر البصل كان قد وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، وهو سعر أغلى من سعر المانجا، ولذلك فإن الحكومة مشكورة أوقفت تصدير البصل حتى نهاية العام من أجل المواطن المصري، حيث استمعت الحكومة لصوت وشكوى الناس".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مصر تنتج 3 ملايين طن من البصل، وتصدر جزءًا من إنتاجها، إذ تم تصدير أكثر من 370 ألف طن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن أسعار البصل من المقرر أن تنخفض خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الحكومة بـوقف تصدير البصل، معقبًا: "لازم سعر البصل ينخفض إلى السعر العادي، لأن وصول سعر البصل إلى 20 و25 و30 جنيهًا هو شيء مثير للغضب ومضايق للناس".

قرارات بوقف تصدير السلع الاستراتيجية

وأشار إلى أن كل السلع الاستراتيجية الخاصة بالمواطن، سيتم اتخاذ قرارات بوقف تصديرها، معقبًا: "إذا كانت توجد ممارسات احتكارية، فإن الدولة سوف تتخذ قرارات مثل قرار وقف تصدير البصل، لأن المواطن هو مصلحة الدولة المصرية الأولى".

وشدد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة ضبط الأسعار من خلال هذه القرارات التي تتخذها الحكومة، معقبًا: "قرار وقف تصدير البصل قرار إيجابي، كيلو البصل كثير عليه يكون بـ10 جنيهات أيضًا، لأن كل بيت لا يستغنى عنه".