أحمد دياب: زيارة الرئيس للإمارات تنشط التعاون الاقتصادى بين البلدين

قال النائب أحمد دياب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات ولقاءه مع الشيخ محمد بن زايد، سيعمل على تنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين.

دعم استقرار المنطقة

وأكد" دياب"، أن لقاءات الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان دائماً تصب في دعم واستقرار المنطقة العربية، خاصة في ظل الأزمات العالمية الراهنة، والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعميق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.

اتفاقية الأمم المتحدة

وأوضح، أن لقاء الدولتين جاء بهدف التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية وتوحيد الصفوف لمواجهه كافة التحديات، لذلك نجد زيارات الرئيس السيسي إلى الخارج تصب في صالح المنطقة، مؤكداً أن مصر أصبحت تلعب دورا محورياً في القارة الإفريقية بل والعالم أيضا.



في سياق آخر، ثمن النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإماراتية عميقة الجذور ومتميزة، حيث تستند على الوعي والفهم المشترك.

وأضاف النائب عبدالوهاب خليل، أن الدولتين لهما مكانة خاصة، حيث تتميز سياستهما من توجهات حكيمة ومواقف متوازنة في مجابهة كافة التحديات، موضحا أن مصر والإمارات تربطهما علاقات قوية، وزيارة الرئيس السيسي تؤكد عمق هذه العلاقات بين الدولتين.



وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وما يربطهما من مواقف واحدة حول الرؤى ووجهات النظر للقضايا المختلفة، بالإضافة إلى أنها تأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي، للتوصل إلى حلول للأزمات في دول المنطقة.