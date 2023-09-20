الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"برلمانية مستقبل وطن": زيارة الرئيس للإمارات تعكس متانة علاقات البلدين

النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل

ثمن النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإماراتية عميقة الجذور ومتميزة، حيث تستند على الوعي والفهم المشترك.

مكانة خاصة تتميز بتوجهات حكيمة ومواقف متوازنة

وأضاف النائب عبدالوهاب خليل، في بيان له، أن الدولتين لهما مكانة خاصة، حيث تتميز سياستهما من توجهات حكيمة ومواقف متوازنة في مجابهة كافة التحديات، موضحا أن مصر والإمارات تربطهما علاقات قوية، وزيارة الرئيس السيسي تؤكد عمق هذه العلاقات بين الدولتين.

برلمانى: العلاقات المصرية الإماراتية راسخة والزيارات المتبادلة تؤكد وحدة الرؤى

برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للإمارات تساهم فى تعزيز العمل العربى المشترك

 

 مواقف واحدة حول الرؤى ووجهات النظر للقضايا المختلفة

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وما يربطهما من مواقف واحدة حول الرؤى ووجهات النظر للقضايا المختلفة، بالإضافة إلى أنها تأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي، للتوصل إلى حلول للأزمات في دول المنطقة.

تنشيط التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة

وأشار النائب عبد الوهاب خليل إلى أن اللقاء اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، فضلا عن تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وخلال الزيارة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دوليًا وإقليميًا.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

النائب عبد الوهاب خليل ويارة الرئيس للإمارات مصر والإمارات مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

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