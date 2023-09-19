الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف بالمجان على 1120 مواطنًا خلال فافلتين لـ"مستقبل وطن" ببنى سويف

الكشف
الكشف

نظمت أمانة الصحة والسكان في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع أمانتي مركزي الفشن وإهناسيا، قافلتين طبيتين بقريتي صفط الخرسا ومنشأة عبدالصمد، بالمجان مع توفير التحاليل الطبية اللازمة.

الكشف بالمجان على 1120 مواطنا

وجرى خلال القافلتين، توقيع الكشف الطبى على 1120 مواطنا، في تخصصات الجلدية، الأطفال، العظام، والنساء، والجراحة العامة، وتم صرف الأدوية وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم مجانًا.

تنظيم ندوات تثقيفية صحية 

كما نظمت القافلتان عددًا من الندوات التثقيفية تضمنت توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن.

شارك في القافلتين الدكتورة إيمان جرجس أمين أمانة الصحة بالفشن، والدكتور محمد طارق عبدالجليل أمين أمانة الصحة في اهناسيا.

إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب

وفي سياق آخر، أطلقت أمانة الشباب في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب للعمل السياسي، وذلك بمجلس قروي الفنت بمركز الفشن.

استهداف أمناء الشباب بالوحدات الحزبية وأمناء الأمانة المساعدين

واستهدف التدريب في يومه الأول بحضور الدكتور معاذ الشاهد، أمين الشباب المحافظة، أمناء الشباب بالوحدات الحزبية وأمناء الأمانة المساعدين بتلك الوحدات، بمجلس قروي الفنت بمركز الفشن.

وتضمن البرنامج محاضرة تثقيفية عن انجازات الدولة المصرية، ونقاشا مفتوحا بين أمين شباب المحافظة وأمناء شباب الوحدات الحزبية عن طبيعه العمل في الفتره القادمة، بالإضافة إلى ورشة عمل عن إدارة الحملات الانتخابية حاضر بها الدكتور باسل غريب أمين العضوية في الحزب.

جاء ذلك بحضور محمد مهني أمين التنظيم في حزب مستقبل وطن أمانة مركز الفشن، ومحمد عبدالحميد أمين الشباب بالفشن.

بني سويف الفشن اهناسيا مستقبل وطن الكشف على المرضي

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