الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل وإصابة آخر سقطا من أعلى سقالة في بني سويف

اسعاف
اسعاف

لقى مبيض محارة مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، سقطا من أعلى سقالة أثناء عملهما في أحد البنايات بالمجاورة الرابعة بالحي الثالث شرق النيل في بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة شخص وإصابة آخر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، بينما رفض المُصاب النقل وجرى اتخاذ الإجراء اللازم.

تفاصيل وفاة مبيض محارة

وتبين أن المتوفي يدعى ياسر محمد محمد 40 سنة، مبيض محارة وجرى إيداع جثته في مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، بينما أصيب كريم محمد 25 سنة باشتباه خلع في الكتف ورفض النقل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بني سويف حادث مستشفى سقاله شرق النيل مستشفى بني سويف التخصصي

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