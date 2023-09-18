إصابة 4 إثر تصادم سيارتي أجرة وميكروباص ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بمدخل مدينة إهناسيا بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بمدخل مدينة إهناسيا بطريق "إهناسيا ـ بني سويف"، وجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: "نجلاء م.ع" 52 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"مديحة ف.م" 51 عامًا، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيسر، و"صفاء ي.أ" 50 عامًا، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيسر، و"مروان ف.ع" 11 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيسر، جميعهميقيمون مركز إهناسيا ببني سويف.

وفي سياق آخر، أصيب 8 أشخاص بينهم 7 سيدات، بإصابات متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بمدخل مدينة ناصر ناحية طريق ديمو بني سويف الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.



وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بـ"توكتوك"، بطريق ديمو بمدخل مركز ناصر، وجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.