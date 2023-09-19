برلمانية: زيارة الرئيس السيسى للإمارات تساهم فى تعزيز العمل العربى المشترك

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أبوظبى، ولقاءه مع أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن الزيارة تهدف إلى استمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية فى ظل التحديات الكبيرة التى يمر بها العالم، ولها تأثيراتها الكبيرة على المنطقة العربية.

العلاقات التاريخية بين البلدين

وأوضحت أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه الشيخ محمد بن زايد، دائمًا ما تساهم فى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية التى تحقق مصالح الشعبين، وتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز العمل العربى المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية من المحيط للخليج.



وأشادت النائبة أمل سلامة بالتوافق الكبير بين الزعيمين تجاه جميع القضايا لتسوية الأزمات القائمة فى المنطقة بما يراعى مصالح الشعوب العربية، ويعزز التضامن العربى ويحقق الاستقرار والرخاء فى المنطقة.

قمة المناخ "كوب 28"

وأكدت أن العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به بين الدول العربية، موضحة أن اللقاء تطرق إلى بحث كيفية الاستفادة من قمة المناخ "كوب 28" التى تستضيفها مدينة دبى نهاية العام الجارى فى إيجاد حلول حقيقية لأزمة التغيرات المناخية والتحول إلى الطاقة النظيفة فى كافة المجالات، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى استضافة "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التى تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخى المشترك على المستوى الدولى، بما يصون الموارد البيئية ويحافظ على صحة الإنسان.