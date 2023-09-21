الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ بكلية الزراعة: هذه العوامل ساهمت فى منح المحاصيل الزراعية ثقة بالأسواق الخارجية

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة والخاصة بجدولة ديون الفلاحين، وإعفاءهم من غرامات التأخير تصب في صالح الزراعة في مصر.
 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الرئيس السيسي يستهدف من خلال خطة طموحة جدا، استصلاح 4 مليون فدان، حتى يكون هناك استدامة لقطاع الزراعة في مصر، منوها أن الرئيس من خلال مشروعات استصلاح الأراضي يوفر حوالي 2 مليون فرصة عمل مباشرة لأهالينا المزارعين.

 

مشروعات الاستصلاح الزراعي أنقذت مصر في أزمة كورونا

ولفت إلى أن مشروعات الاستصلاح الزراعي في مصر بدأت منذ 5 سنوات، وحجم الإنجاز فيها تخطى الـ 55% على أرض الواقع، منوها أن استصلاح الأراضي أحد أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة أننا نعاني في توفير محاصيل مثل القمح والذرة الصفرا وفول الصويا وغيرها.
 

وأوضح، أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح سنويا، و13 مليون طن ذرة صفرا. 
 

وأكد، أن مصر لم تعاني خلال أزمة كورونا من نقص أي سلعة بفضل المشروعات التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمها مشروعات الاستصلاح الزراعي.
 

وتابع: "مشروعات الإستصلاح الزراعي أعطتنا إتاحة في السلع، واكتفاء ذاتي من الفاكهة والخضراوات وجعلت مصر الآن تصدر سنويا 6 ونص مليون طن صادرات زراعية طازجة".
 

وأشار إلى أن تحديث منظومة الزراعة وتحديث البنية التشريعية وتأسيس هيئة سلامة الغذاء وتبطين الترع ساهم في منح المنتج المصري ثقة عالية بالأسواق الخارجية.

احمد ابو اليزيد كلية الزراعة جامعة عين شمس جدولة ديون الفلاحين كل الزوايا سارة حازم طه كورونا

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