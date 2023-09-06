الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: بدء حصاد 153 الف فدان ذرة تابعة لقطاع استصلاح الأراضي

استصلاح الاراضي
استصلاح الاراضي

 

اعلن د محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي عن بداية حصاد محصول الذره الصفراء بالأراضى التابعة للقطاع في مراقبة مطروح وبنجر السكر والمساحة المنزرعة في هذه المنطقة حوالى 40 الف فدان 
وأضاف "عبدالعال" انه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي بتقديم كافة اوجه الدعم للمزراعين وتسهيلا عليهم تم تجهيز مجفف لمحصول الذرة من خلال الجمعية المركزية للاراضى المستصلحة بمطروح وتبلغ طاقته 240 طن يومى الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد والهدر وسرعة تسويقه
مشيرا الى ان اجمالى المساحة المنزرعة لمحصول الذره الصفراء بقطاع استصلاح الأراضي 153 الف فدان ،

 

 المساحات المنزرعة بالذرة


والجدير بالذكر ان المساحات المنزرعة بالذرة خلال هذا العام حوالي 3 ملايين فدان من الذرة الشامية( نيلي صيفي) وحوالى 400 الف فدان ذرة رفيعة.
وان سعر الضمان الذي تم تحديده لشراء المحصول من المزارعين هو 9 آلاف جنية للذرة الشامية البيضاء و9 آلاف و500 جنيه للذرة الشاميه الصفراء وهذا هو الحد الادنى للتوريد حيث يتم حاسب المزارع على سعر الذرة يوم التوريد اذا كان أعلى من سعر الضمان وفي صالح المزارعين 
وان وزارة الزراعة كانت قد قامت بتوفير التقاوى المنتقاه الجيدة للذرة والتوسع فى انتاجها 
هذا ويعتبر الذرة من اهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر وان الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعته لانه متعدد الاغراض سواء كمدخلات فى صناعة الاعلاف وكذلك صناعة الزيوت، وذلك لتوفير العملة الأجنبية ودعم صناعة تربية الدواجن والماشية وانتاج اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها.

 

علي الجانب الاخر تابع رئيس مركز بحوث الصحراء" مشروع الخدمات الزراعية بشمال سيناء لتنفيذ تكليفات معالي الوزير نحو التنسيق مع كافة قطاعات الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بمحافظة شمال سيناء  لتقديم الدعم الفني واللوجيستي للزراع بالمناطق المتاخمة للمراكز الخدمية. 
 

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