أحمد أبو اليزيد يكشف جهود الدولة فى استصلاح الأراضى الزراعية بالفترة الأخيرة

قال أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعية جامعة عين شمس، إن الجهود التي قامت بها الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية، وإضافة رقع زراعية جديدة، يصل قوامها إلى 4 ملايين فدان أي ما يعادل تلت المساحة التي كانت منزرعة بمصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساحات التي يتم استصلاحها حاليًا تتم بأحدث عمليات الاستصلاح والري والحصاد، مؤكدًا أن مصر استطاعت من خلال المشرعات القومية تدشين المشروعات المحمية التي وصلت إلى 100 ألف فدان، ومستقبل مصر 400 ألف فدان داخل الدلتا الجديدة.

وأشار إلى ما يحدث الآن في سيناء من استصلاح 500 ألف فدان ومحطة تحلية المياه في بحر البقر ورأينا، بالإضافة إلى مشروع توشكى، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات حققت اكتفاءً ذاتيًا من الخضروات والفاكهة والتي وصلت إلى 30 مليون طن وهذا يعطينا اكتفاءً ذاتيًا وتصديرًا للخارج.

فتح أسواق عالمية جديدة ونصدر أكثر من 400 منتج زراعي

وتابع أنه تم فتح أسواق عالمية جديدة ونصدر الآن أكثر من 400 منتج زراعي، وما تم في الفترة الماضية من إدراة حكمية خاصة بالحجر الزراعي وهو البوابة الآمنة، حيث أصبحت مصر تطبق كافة المعايير التي بها منتج له طلب في الخارج وأصبحت هناك سمعة جيدة للمنتج المصري.