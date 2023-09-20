الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تطلق فعالية جديدة ضمن مشروع "الشباب يدير" ببنى سويف

مشروع الشباب يدير
مشروع الشباب يدير

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أول إيفنت شبابي "5in1" بمحافظة بني سويف ليكون من ضمن خطط وفعاليات مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

الفعاليات داخل مركز شباب شرق النيل

وتمت الفعاليات داخل مركز شباب شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، بحضور 135 شابا، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، وأمل عويس مدير مركز الإعلام بالشباب والرياضة.

اللقاء يتناول عدة موضوعات 

وتناول اللقاء عدة موضوعات منهم الانتماء، والسلوكيات الصحيحة، والتسويق وعرض خطة السيزون الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بني سويف، ويتوسع مشروع YLY في  جميع أنحاء الجمهورية، تحت إشراف رئيسي من الدكتور أشرف صبحي، وهو مشروع تابع لشئون مكتب الوزير وتم انطلاقه عام 2018.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إطلاق فاعلية 'Five in One' يعكس التزامنا الثابت بتعزيز دور الشباب في مصر باعتبارهم القوة الدافعة والمحركة للتنمية في المجتمع، ومن خلال هذه الفاعلية نسعى لتمكينهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها للتطوير الشخصي والمجتمعي.

وأضاف، أن مشروع YLY التطوعي من أهم المبادرات التي قمنا بتنفيذها في وزارة الشباب والرياضة والذى يهدف إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة، وتعزيز التواصل بينهم في شتى المحافظات."

وأوضح  وزير الشباب والرياضة، أن فاعلية Five in One فرصة مهمة للشباب للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، والمساهمة في صنع القرار ووضع السياسات التي تلبي احتياجاتهم. نحن نولي أهمية كبيرة لصوت الشباب ونعمل جاهدين لضمان مشاركتهم الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك الشباب والرياضة.

وقال صبحي، من خلال هذا الحدث، نسعى لتعزيز روح الانتماء والتفاعل بين الشباب من خلال توسيع نطاق المشاركة الشبابية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، حيث يمثل للشباب جزءًا فاعلاً في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة وأنشطتها مبادراتها.

مشروع الشباب يدير

مشروع الشباب يدير
مشروع الشباب يدير
مشروع الشباب يدير
مشروع الشباب يدير
بني سويف شرق النيل الشباب والرياضة مركز شباب وزير الشباب والرياضة

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