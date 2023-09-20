"مياه بني سويف" تنظم لقاء توعوي ببعض الشباب المتطوع بالتعاون مع الشباب والرياضة

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة، بالشركة بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، لقاء ببعض الشباب المتطوع.

زيارة لمحطة مياه الشرب الأمريكي

حيث تم خلال اللقاء زيارة لمحطة مياه الشرب الأمريكي للتعرف على مراحل تنقية المياة وكذلك ندوة توعوية بمقر التدريب بالشركة.

وتناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد، والتعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات التي تواجه الشأن المائي بالدولة وفي مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه نتيجة للسلوكيات السلبية واللا مسؤولة من بعض فئات المجتمع.

الندوة تأكد على الدور اﻹيجابي المنوط بشباب مصر

كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابي المنوط بشباب مصرنا الحبيبة نحو الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات وتبصير مختلف فئات المجتمع بأهمية نقطة الماء وترشيد استخدامها وحسن التعامل معها، كذلك تم طرح العديد من التساؤلات واﻹجابة عليها خلال الندوة.

الندوة توصي الشباب بنشر ثقافة التوعية المائية بين مواطني المحافظة

وأوصت الندوة، بضرورة قيام هؤلاء الشباب بنشر ثقافة التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت وطلبة المدارس والشباب لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية في نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله عليها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي قطاع الري، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.