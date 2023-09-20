الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من تبطين أكثر من 700 كم من الترع في بني سويف

تبطين
تبطين

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف مع مسؤولي قطاع الري، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

تبطين 701 من إجمالي الأطوال

وأشار محافظ بني سويف، بحسب التقرير الذي أعده مهندس نصر بركات، وكيل وزارة الري، إلى أن إجمالي ما تم تبطينه بلغ 701 كم من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتي تُقدر بنحو 884.687 كم، تخدم 287 ألف، و229 فدانًا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 17 سبتمبر الجاري.

الالتزام بالبرنامج الزمني

أكد محافظ بني سويف، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة  والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ إجراءات مواجهة التعديات في مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتًا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرًا لأهمية المشروع.

بني سويف تبطين الترع الرى قرى

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