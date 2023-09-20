الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدكتور عبداللطيف هشام عبداللطيف عميداً لكلية الزراعة بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

هنأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الدكتور عبد اللطيف هشام عبد اللطيف، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2023 بتعيينه عميداً لكلية الزراعة، متمنياً له دوام التقدم والترقي.

رئيس الجامعة يشكر العميد السابق

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور حسام حسين محمد حسانين، عميد الكلية السابق، على ما قدمه للكلية من مجهودات خلال توليه العمادة.

السيرة الذاتية للعميد الجديد 

يذكر أن الدكتور عبد اللطيف هشام، عين معيداً بقسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة أسيوط عام 1992، ومدرس مساعد بقسم الوراثة عام 1999، ثم مدرس عام 2007، حتى حصل علي درجة أستاذ عام 2017، ورئيساً لقسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة بني سويف عام 2019، وهو عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين من 2022-2025 (كيمياء ومكروبيولوجيا زراعية ووراثة)، وعضو اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية، وعضو مجلس إدارة الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية بمصر من 2019 حتى الآن والتي تعمل تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وعضو هيئة تحرير للعديد من المجلات الدولية المرموقة ذات معامل التأثير العالي، وله العديد من المؤلفات العلمية المتميزة، كما أشرف على العديد من الرسائل العلمية في مختلف الجامعات المصرية.

رئيس جامعة بني سويف يشهد افتتاح مؤتمر بدولة الأردن 

وفي سياق آخر، شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، افتتاح فعاليات مؤتمر تأسيس آلية التبادل لاتحاد الجامعات الصينية العربية والمنتدى الصيني العربي للتعليم العالي، والذي نظمته الجمعية الصينية للتعليم العالي واتحاد الجامعات العربية، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور "دو يو بو" رئيس الرابطة الصينية للتعليم العالي، وذلك في مدينه عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وبمشاركة لفيف من الأكاديميين العرب والصينين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العربية والصينية، خاصة في مجالات المنح الدراسية والتبادل الأكاديمي وتنظيم المؤتمرات العلمية والتعاون في مجال البحث العلمي وفي مجال الهندسة والتكنولوجيا والطاقة والبيئة، في ظل تطور العلاقات العربية الصينية في العديد من المجالات لا سيما العلمية والأكاديمية.

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