دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 21-9-2023

دعاء المسلم هو عبادة عظيمة، وهو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وهو من أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم، لما له من آثار وفوائد عظيمة على الفرد والمجتمع، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح وأدعية صلاة الفجر الخميس 21-9-2023.

دعاء الصباح

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

من دعاء الصباح.. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته، وهدايته، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

من دعاء الصباح.. اللهم بارك لنا في يومنا هذا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا وذريتنا، واجعلنا من أولياءك وحزبك المفلحين.

اللهم اجعلنا في هذا اليوم من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا اليوم من المباركين، اللهم اجعلنا في هذا اليوم من الفائزين.

وفضل دعاء الصباح عظيم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قال حين يصبح: "اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور" ثلاث مرات، أعاده الله عليه في اليوم مائة حسنة، وحط عنه مائة سيئة، وكفّر عنه ذنب يومه ذلك حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي، أعاد الله عليه مثل ذلك".

اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم، وشر ما بعده.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء، والشكر على النعم، والخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من عذاب النار.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.