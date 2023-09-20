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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواعيد العطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2023.. 8 أيام بأجر كامل

العطلات الرسمية
العطلات الرسمية

مواعيد العطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2023.. أيام قليلة تفصلنا عن شهر أكتوبر، ويبحث العاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص عن عدد أيام الإجازات خلال الشهر المقبل.

ويتخلل شهر أكتوبر 2023 إجازة رسمية واحدة فقط وهي احتفال نصر أكتوبر المجيد.

وبوافق إجازة 6 أكتوبر 2023 يوم جمعة، وسيتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديمه أو ترحيل الموعد الخاص الإجازة الإجازة.

وبجانب إجازة نصر 6 أكتوبر، يوم 8 أيام عطلات رسمية في شهر أكتوبر وهي أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مواعيد العطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2023

إليكم خلال هذه السطور التالية مواعيد إجازات شهر أكتوبر 2023:

الجمعة 6 أكتوبر ( الاحتفال بحرب أكتوبر ) منتظر قرار بشأن تحديد موعد الإجازة.

- السبت 7 أكتوبر عطلة رسمية.

- الجمعة 13 أكتوبر عطلة رسمية.

- السبت 14 أكتوبر عطلة رسمية.

- الجمعة 20 أكتوبر عطلة رسمية.

- السبت 21 أكتوبر عطلة رسمية.

- الجمعة 27 أكتوبر عطلة رسمية.

- السبت 28 أكتوبر عطلة رسمية.

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موعد إجازة 6 أكتوبر 2023.. مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعات العامة والخاصة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

يكون موعد الإجازة الرسمي لموظفي القطاع العام والخاص الموافق الجمعة 6 أكتوبر 2023، التي دارت بين مصر وإسرائيل في عام 1973، في هذا اليوم تُمنح حكومات الدولة إجازات رسمية لموظفيها في القطاعين الحكومي والخاص.

وتُعد هذه الإجازة فرصة للموظفين للاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي تُنظم بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

إجازة 6 أكتوبر 2023 قطاعات العامة والخاصة لهذا العام يوم الخميس الذي يسبقه والموافق يوم 5 أكتوبر 2023 في القطاعات الحكومية أما بالنسبة للقطاعات الخاصة والتي يتم تحديدها وفقا لنظام المؤسسة التي تعمل به لذلك فهو إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين ولكن يتم تأكيد موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 من مجلس الوزراء حيث إن إجازة 6 أكتوبر تأتي بعد إجازة المولد النبوي الشريف في القطاعات.

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تُعد حرب السادس من أكتوبر 1973م الموافق 10 رمضان 1393هـ، هي إحدى جولات الصراع العربي الإسرائيلي المسلح، حيث قام الجيشان المصري والسوري بهجوم خاطف على قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت منتصبة في شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان التي احتلها الجيش الإسرائيلي من مصر وسوريا في حرب 1967.

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