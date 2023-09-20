الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على "عصابة الشابو" في سوهاج

أرشيفية
أرشيفية

قام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، بإلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من شخصين يقيمان بناحية قرية البلابيش بحوزتهما كمية من مخدر الشابو وزنت حوالى 500 جرام و2 هاتف محمول وسلاح أبيض وسيارة في كيمن أعد لهم.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم إستهداف المتحرى عنهما  وتم  ضبطهما متلبسين بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام تشكيلا عصابيا يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذا من مركز شرطة أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج  بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة أخميم  عن قيام ص . م . م . ص عاطل ويقيم البلابيش المستجدة، وم . م . م . إ عاطل ويقيم بذات العنوان بجلب كمية من مخدر الشابو لترويجها على عملائهما من راغبى الكيف.

ضبط “نص كيلو” شابو في سوهاج

عقب استصدار إذن النيابة  قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة بكمين أعد لهما بمدينة أخميم الجديدة وبحوزتهما 500 جرام من مخدر الشابو ومبلغ مالى 1650 جنيها وهاتفين محمولين و2 سلاح أبيض وسيارة تمناية.

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع والسيارة للتنقل، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تشكيل عصابي قرية البلابيش هاتف محمول وسلاح أبيض مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدير امن سوهاج اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية

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