الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز صاحب مصنع لتصنيع "حلوى مولد" مجهولة المصدر في المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج اليوم الأربعاء حجز مالك مصنع  ضبط بداخله ٦ أطنان من حلوى المولد بدون ترخيص، ٢٤ ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، مع التحفظ على المضبوطات.

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تفاصيل ضبط مصنع لتصنيع حلوة المولد مجهولة المصدر

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 6 أطنان "حلوى المولد" مجهولة المصدر داخل مصنع "بدون ترخيص" بالمرج قبل الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسؤول عن مصنع حلوى المولد - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من "حلوى المولد" مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع على (2,865 طن خامات تصنيع "سكر، جوز هند، حمص، عسل جلوكوز، سمسم"- 2,338 طن حلوى المولد "منتج نهائى" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - أدوات تصنيع للتعبئة والتغليف).

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تفاصيل حبس متهم بترويج المواد المخدرة 6 سنوات في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، متهم بـالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لاتهامه بإحراز الهيروين المخدر في مدينة نصر.

أسندت الاتهامات للمتهم "جمعة.ا"، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٤/١٤ بدائرة قسم أول مدينة نصر، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحملت القضية رقم ۷۰٤۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم ٦٥٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.

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