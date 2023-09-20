الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسبوع اقتصادي عصيب.. ارتفاع في أسعار الوقود والغذاء في بريطانيا

أسعار الوقود
أسعار الوقود

انخفض معدل التضخم السنوي في بريطانيا بشكل غير متوقع في أغسطس إلى 6.7% على الرغم من الارتفاع الحاد في متوسط أسعار الوقود لسائقي السيارات واستمرار ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية، إلا أن تراجع التضخم خفف بعض الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة.

أسبوع عصيب 

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه في أسبوع عصيب بالنسبة للاقتصاد في بريطانيا، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تباطؤ الزيادات في تكلفة الغذاء ساعد على معدل التضخم السنوي مقاسًا بانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين للشهر السادس على التوالي من قراءة بلغت 6.8٪ في يوليو.

وتابعت أن الانخفاض المفاجئ في معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي أدى إلى إرباك توقعات الحي المالي لزيادة متواضعة إلى 7%، في حين توقع وزير الخزانة جيريمي هانت أيضًا حدوث "نقطة صغيرة" في المسار الهبوطي للتضخم الذي يغذيه ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

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وقال اقتصاديون إن هذه الأرقام قد تترك الدعوة القادمة لـ بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس على حافة الهاوية، حيث توقعت الأسواق أن البنك سيقرر الزيادة الخامسة عشرة والأخيرة في تكاليف الاقتراض في دورة التشديد الأكثر عدوانية منذ عقود، ولكن بعد صدور معدلات التضخم اليوم الأربعاء، انتقلوا إلى انقسام متساوي تقريبًا حول ما إذا كان سيكون هناك ارتفاع في أسعار الفائدة أم لا؟

خفض معدل التضخم

وأوضحت الصحيفة أن انخفاض أسعار الفنادق وتذاكر الطيران مقارنة بشهر يوليو ساعد على خفض معدل التضخم الرئيسي لشهر أغسطس، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأقل مما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي، وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع تكلفة البنزين والديزل، وسط ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.

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وتابعت أن انخفاض معدل التضخم لا يعني أن الأسعار تتراجع، بل يعني أنها ترتفع بوتيرة أبطأ، ورغم أن معدل الزيادة في تكلفة الطعام والشراب تباطأ بشكل حاد، إلا أن الأسعار ظلت أعلى بنسبة 13.6% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن ذروة المعدل السنوي البالغة حوالي 19% في وقت سابق من هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التأثير الأكبر على تضخم أسعار الغذاء والمشروبات كان من الحليب والجبن والبيض، حيث انخفضت الأسعار بشكل حاد بين يوليو وأغسطس لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 15% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت تكلفة الخضروات وكذلك الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة والمأكولات البحرية خلال شهر أغسطس.

بريطانيا التضخم أسعار الغذاء الوقود

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