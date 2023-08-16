رغم تراجع معدلات التضخم.. تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا

تباطأ التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة بشكل حاد في يوليو إلى 6.8٪ سنويًا، لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ظل دون تغيير، ما يشكل صداعًا محتملاً لبنك إنجلترا، ويعكس استمرار أزمة تكلفة المعيشة ومعاناة الأسر الأقل دخلاً، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأفادت الشبكة الأمريكية، بأن القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين جاءت متماشية مع توقعات إجماع بين الاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، وتتبع القراءة الأقل من المتوقع والتي بلغت 7.9٪ في يونيو، وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.4٪ مقابل توقعات إجماع عند -0.5٪.

معدلات تضخم مرتفعة

وتابعت أن التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ المتقلبة – بقى عند 6.9٪ ، دون تغيير عن يونيو وأعلى بقليل من التوقعات البالغة 6.8٪، حيث ساهم انخفاض أسعار الغاز والكهرباء في أكبر انخفاض في التغير الشهري في المعدلات السنوية للرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPIH) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI)؛ وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في يوليو 2023 ولكن بنسبة أقل من يوليو 2022 ، مما أدى أيضًا إلى تراجع معدلات التضخم السنوية.

وصرح جاريث ديفيز، وزير الخزانة في المملكة المتحدة، أن البيانات ستقابل بارتياح من قبل الأسر والعائلات في جميع أنحاء البلاد، لكن الحكومة والبنك المركزي "لم يخرجا من المأزق" في جهودهما الرامية إلى كبح جماح التضخم.

وتابع: "من الواضح أن الخطة التي ننفذها تعمل ولكننا بحاجة إلى مواكبة تلك الخطة، والاستمرار في اتخاذ قرارات مسؤولة عندما يتعلق الأمر بالمالية العامة، وعلينا التأكد من أن السياسة المالية تتماشى مع السياسة النقدية في بنك إنجلترا".

انقسامات في لجنة السياسة النقدية

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر شهد تصويتًا منقسمًا لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى في 15 عامًا عند 5.25٪ - في الزيادة الرابعة عشرة على التوالي لسعر الفائدة الرئيسي.

وأعطت لجنة السياسة النقدية إشارات قليلة إلى أن عصر أسعار الفائدة المرتفعة كان من المرجح أن ينتهي قريبًا، متعهدة بضمان أن سعر البنك مقيد بما يكفي لفترة طويلة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف 2٪.

وتابعت أنه إلى جانب التضخم، ظل محافظو البنوك المركزية يراقبون عن كثب سوق العمل الضيق في المملكة المتحدة ، والذي أشارت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى أنه قد يبدأ في التراجع.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.2٪ في يونيو، متجاوزًا التوقعات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021. وأشار المحللون إلى أن معدل المشاركة ظل ثابتًا على نطاق واسع ، في حين انخفض معدل التوظيف، مما يشير إلى ضعف الطلب على العمل.

لا يزال نمو الأجور يشكل صداعا لواضعي السياسات حيث نمت الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 7.8٪ على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو ، وهو أسرع معدل نمو منذ أن بدأت السجلات في عام 2001 ، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. ومع ذلك ، ظل هذا أقل من معدل التضخم ، الذي استقر عند 7.9٪ في يونيو.

قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، إن الانخفاض في التضخم الرئيسي أظهر أن إجراء الحكومة لمعالجة التضخم "يعمل" ، لكن "لسنا في خط النهاية".

وأضاف هانت: "يجب أن نتمسك بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام وإعادته إلى هدف 2 في المائة في أقرب وقت ممكن".

أزمة تكلفة المعيشة مستمرة

قال ديفيد هنري، مدير الاستثمار في Quilter Cheviot ، إنه مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى 6.8٪ ونمو الأجور بوتيرة قياسية، فإن أزمة تكلفة المعيشة المطولة في المملكة المتحدة قد تظهر علامات على الانحسار، ولكن ليس في المستقبل القريب.

وأضاف: "لا تزال الأسر تتعرض لضغوط هائلة، ولن ينخفض التضخم بشكل كبير، ولكن سيكون من دواعي سرور الملايين أن يروا أن رواتبهم التي يحصلون عليها من الوطن تبدو الآن وكأنها تواكب التضخم".

وأشار هنري إلى أن الأرقام الرئيسية تخبرنا فقط "بجزء بسيط من القصة" ، حيث يستمر المستهلكون في مواجهة أسعار المواد الغذائية المرتفعة والتضخم الأساسي الذي يرفض التزحزح بشكل هادف.

وقال "مع المفاجأة في نمو الأرباح المضافة واستقرار الاقتصاد في مواجهة الشدائد، من المحتمل أن يقرر بنك إنجلترا أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مطلوبة لإنجاز المهمة".

قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، إن الأرقام قد توفر طمأنة بأن موجة التضخم قد تحولت، لكن انخفاض يوليو يرجع إلى خفض فواتير الطاقة بعد قيام منظم أوفجيم بتخفيض سقف سعره أكثر من إلى تخفيف أوسع لضغوط الأسعار.