فايننشال تايمز: كيف أدى التضخم العنيد إلى تدهور سوق الإسكان فى بريطانيا؟

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن رفع أسعار الفائدة زاد المخاوف من حدوث انخفاض كبير في أسعار المساكن والعقارات حيث يعاني المشترين وأصحاب المنازل من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتواجه بريطانيا أكبر انكماش في نشاط سوق الإسكان والعقارات منذ نوفمبر 2012 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت الصحيفة، إن مقرضو الرهن العقاري رفعوا أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، مما زاد المخاوف من حدوث انخفاض كبير في أسعار المساكن حيث يعاني المشترين وأصحاب المنازل من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

على الصعيد الوطني، قام ثاني أكبر مقرض للرهن العقاري في المملكة المتحدة، بتحديث أسعاره، حيث ارتفعت معدلات الرهن العقاري لأجل محدد بما يصل إلى 0.25 نقطة مئوية ، بينما انخفضت معدلات التتبع - وهي نسبة أصغر بكثير من السوق - بنسبة تصل إلى 0.85٪ نقاط.

تأتي هذه التحركات بعد عدة أسابيع من ارتفاع معدلات الرهن العقاري ، مع قيام المقرضين برفع الأسعار الأسبوع الماضي، وارتفعت التكاليف في أعقاب الأرقام الرسمية الشهر الماضي التي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بعناد في المملكة المتحدة.

وأدى هذا إلى تغيير توقعات السوق بشأن المدة التي سيضطر فيها بنك إنجلترا إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وقال آرون ستروت، مدير المنتجات والاتصالات في الوسيط ترينيتي فاينانشال: "نحن في مرحلة ليس من الواضح فيها متى ستتباطأ هذه الزيادات في الأسعار، فقد رفع بعض المقرضين قروضهم العقارية مرتين أو ثلاث مرات مؤخرًا.

وقالت أنيشا بيفريدج ، رئيسة الأبحاث في هامبتونز ، إن معدلات الرهن العقاري التي تبلغ حوالي 5% هي على الأرجح نقطة التحول،وان معظم الأسر لا تزال قادرة على إدارة معدلات الرهن العقاري في أربع عالية، مشيرة الي أن علامة 5،% تبدأ في جعلها لا يمكن تحملها إلى حد ما بالنسبة لبعض الناس.

ارتفعت أسعار الفائدة على مدى خمس سنوات إلى 5.41 في المائة في المتوسط، مقابل 4.94% في بداية مايو، وخلال نفس الفترة ، ارتفع متوسط ​​الأسعار الثابتة لمدة عامين من 5.26% إلى 5.83% يوم الجمعة.

وستؤدي معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى تمديد ميزانيات المشترين المحتملين، خاصة أولئك الذين يحاولون الوصول إلى سلم الإسكان، وارتفعت مدفوعات الرهن العقاري للمشترين لأول مرة إلى 37 في المائة من الأجر المحلي في الربع الأول - وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.