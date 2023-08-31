اقتصاديون: بنك إنجلترا يحتاج لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، إن البنك يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لفترة كافية "لإنجاز المهمة" فيما يتعلق بخفض التضخم.

وقال هيو بيل إنه كان يركز على "عودة دائمة إلى الهدف" للتضخم في المملكة المتحدة، والذي بلغ 6.8% في يوليو، وهو أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة 14 مرة على التوالي، وعقدت اجتماعًا آخر في 21 سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة أكثر، واضاف بيل في حديثه في مؤتمر بحثي في كيب تاون نظمه بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي عبر وكالة رويترز.

وتابع أن العنصر الأساسي هو أننا في لجنة السياسة النقدية بحاجة إلى إكمال المهمة وضمان عودة دائمة ومستدامة للتضخم إلى هدف 2٪.

وفي الوقت الحاضر، لا يزال التركيز منصباً على ضمان أننا ــ على حد تعبير البيان الأخير للجنة السياسة النقدية ــ مقيدون بالقدر الكافي لفترة كافية لضمان حصولنا على تلك العودة الدائمة إلى الهدف.

ويريد هوو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، أن يكون شكل جبل الطاولة لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة. وقارنت حبوب منع الحمل بين المعدلات الأعلى والأطول مع الذروة القصيرة والحادة التي سجلها جبل ماترهورن في سويسرا.

أسعار الفائدة بالولايات المتحدة

وقال كبير الاقتصاديين في شركة بانثيون للاقتصاد الكلي ، في الولايات المتحدة، قد يكون التحول السريع في سياسة أسعار الفائدة مناسبا، نظرا لتقلص الضغوط التضخمية، وفقا لقراءة إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في شركة بانثيون للاقتصاد الكلي.

وأضاف أن الصورة الأكبر هنا هي أنه أصبح من الصعب تجاهل التحسن في أرقام التضخم باعتباره مجرد ضجيج، مشيرا الى أن الحالة الأساسية هي أن الزيادة السنوية في نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ستنخفض إلى حوالي 3٪ بحلول نهاية العام، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة بدءًا من الربيع المقبل.

ولكن لا تزال هناك مؤشرات أخرى يمكن أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، كما يقول ريان براندهام، رئيس أسواق رأس المال العالمية في أمريكا الشمالية، في شركة Validus Risk Management، وهي شركة برمجيات استثمارية.

وقد حصل على بيانات الوظائف الأسبوعية، والتي جاءت أفضل من المتوقع. وتم خلق 228 ألف فرصة عمل جديدة، مقارنة بالتوقعات البالغة 235 ألف وظيفة. هو قال:

وفي حين قد يتباطأ الاقتصاد الأمريكي، فإن سوق العمل يظهر علامات المرونة. وسوف يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحديد ما إذا كان ينبغي له اتخاذ إجراءات لإضعاف سوق العمل من أجل خفض التضخم إلى 2%، أو ما إذا كان التباطؤ الأخير كافياً للشعور بالثقة في أن التضخم تحت السيطرة.

ولا تزال هناك بيانات قادمة قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ولكن هذه النتيجة تشير إلى احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام.

كما تمثل المفاجأة الصعودية للتضخم في منطقة اليورو مشكلة بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية.

وقال تشارلز هيبوورث، مدير الاستثمار في شركة GAM Investments لإدارة الأصول:

وبينما افترض الجميع أن التضخم في منطقة اليورو سيستمر في مساره الهبوطي، أظهرت البيانات المنشورة اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين ظل عالقًا عند 5.3% خلال العام. وفي الوقت نفسه، بقي التضخم الأساسي أيضًا عند نفس المستوى.

وهذا يمثل مشكلة إلى حد ما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي عندما يجتمع في غضون أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن سياسة سعر الفائدة. من المرجح حدوث زيادة بنسبة 0.25% على البطاقات بعد طباعة هذه البيانات، مما سيرفع معدل الفائدة على الودائع إلى 4%.