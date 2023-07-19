توقعات برفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة مع تباطؤ التضخم

توقعت الشبكة الأمريكية CNN أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة مجددا بسبب تباطوء التضخم في بريطانيا على نحو ملحوظ.

رفع سعر الفائدة

وقالت CNN في تقريرها، لقد تباطأ التضخم في بريطانيا إلى أدنى معدل سنوي له منذ مارس 2022 الشهر الماضي، ما يجعل من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط الشهر المقبل.

من جانبه، قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 7.9٪ الشهر الماضي، مقارنة بالعام الماضي بانخفاض عن 8.7٪ في مايو وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 8.2%.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر في بيان:"لقد تباطأ التضخم بشكل كبير مدفوعًا بانخفاض أسعار وقود السيارات."

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وهو مقياس أفضل للاتجاه الأساسي للأسعار، 6.9٪ منخفضًا من 7.1٪ في مايو، وهو أعلى معدل في 31 عامًا.

كما انخفض تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 17.3٪ من 18.3٪ في مايو ، مع استمرار ارتفاع الأسعار بقوة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي ولكن بنسبة أقل من مايو.

من جانبه، قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس، إن التباطؤ في ارتفاع الأسعار يمكن أن "يميل الميزان نحو" زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية بدلاً من نصف نقطة مئوية ، كما في يونيو.

بالمثل، تتوقع الأسواق الآن ارتفاعًا بمقدار ربع نقطة إلى 5.25٪ عندما يجتمع البنك المركزي في 3 أغسطس.

قالت يائيل سيلفين ، كبيرة الاقتصاديين في KPMG ، إن الانخفاض في التضخم الأساسي - وكذلك في تضخم الخدمات ، الذي يشمل تكلفة أشياء مثل الفنادق، وتصفيف الشعر، وتناول الطعام في الخارج "يمكن أن يشير إلى ضعف الضغوط التضخمية الأساسية بعد سلسلة من الزيادات التي تغذيها بسبب ضغوط الأجور القوية في سوق العمل".