سوناك فى مأزق.. هل تواجه الأسر البريطانية أزمة جديدة العام المقبل؟

دعا أحد كبار أعضاء حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، الحكومة، برئاسة ريشي سوناك، إلى ضمان عدم حصول المطالبين بالرعاية الاجتماعية على تخفيض حقيقي في رواتبهم في العام المقبل، بعد أن رفض سوناك الالتزام بزيادة المزايا بما يتماشى مع التضخم، وهو ما يعني استمرار أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وتحمل الأسر البريطانية تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقال آندي ستريت، عمدة ويست ميدلاندز وأبرز مسئول في حزب المحافظين خارج لندن، إن التزام الحزب السابق بزيادة المزايا مثل الائتمان الشامل بما يتماشى مع التضخم أصبح "رمزًا حقيقيًا" لالتزام الحزب بمساعدة ذوي الأجور المنخفضة.

مخاوف جديدة من التضخم فى بريطانيا

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المخاوف بشأن هذه السياسة ظهرت منذ أن زُعم أن وزير الخزانة، جيريمي هانت، كان يفكر في زيادة الفوائد أقل من التضخم في الوقت الذي يعاني فيه من ضيق الموارد المالية العامة ومطالب حزب المحافظين بتخفيض الضرائب قبل الانتخابات العامة المقبلة، ثم رفض سوناك استبعاد حدوث ارتفاع أقل من معدل التضخم خلال رحلته الأخيرة إلى الهند.

وتابعت أنه عادة ما يتم زيادة الفوائد في أبريل بما يتماشى مع معدل التضخم في سبتمبر السابق، وهذا يعني زيادة بنحو 7%، ومع التوقعات بأن يكون التضخم أقل بكثير في الربيع، يمكن أن يجادل هانت بعد ذلك بأن زيادة بنسبة 7% ستكون مرتفعة للغاية.

ودعا ستريت، الذي برز كصوت رائد في الجناح الليبرالي للحزب، هانت وسوناك إلى زيادة المزايا بما يتماشى مع التضخم، كما فعلا هذا العام.

وقال ستريت: "لا أعتقد أن رئيس الوزراء تردد بشأن ذلك لثانية واحدة، لقد بدا واضحًا للغاية أن قرار رفع مستوى التضخم وفقًا للتضخم كان مهمًا حقًا، وسوف نواجه هذا القرار مرة أخرى، وأنا واضح تمامًا، يجب أن يحدث ذلك مرة أخرى، لأن هذا رمز حقيقي".

ويقول آندي ستريت، عمدة ويست ميدلاندز المحافظ، إن رفع الفوائد مع التضخم هو "رمز حقيقي" لمساعدة ذوي الأجور المنخفضة.

وتابع: "ليس هناك شك على الإطلاق في أن هناك شريحة كبيرة من الناس في مدينة برمنجهام الذين يعانون حقًا من أزمة تكلفة المعيشة في الوقت الحالي".

تأثير التضخم

وكانت وزارة العمل والمعاشات قد قالت، في وقت سابق، إن الحكومة زادت الإعانات بأكثر من 10% هذا العام لحماية الفئات الأكثر ضعفا من تأثير التضخم المرتفع، ومن المرجح أن يعلن هانت قراره بشأن رفع المزايا في بيان الخريف، الذي من المقرر أن يقدمه في 23 نوفمبر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشير فيه التحليل إلى أن الحكومة بعيدة كل البعد عن مسار خفض الفقر في المملكة المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030، وهو الالتزام الذي تعهدت به كجزء من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2015، وسيناقش وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، الأهداف في قمة هذا الأسبوع.

ووجد البحث الذي أجراه آدم كورليت، كبير الاقتصاديين في مركز أبحاث مؤسسة القرار، أن الفقر المدقع انخفض بين 2015-2016 و2020-2021، من 20% إلى 17%، ومنذ ذلك الحين بدأ الفقر في الارتفاع نتيجة لصدمة أسعار الطاقة، وإلغاء الدعم المؤقت لمواجهة الجائحة، والتخفيضات المستمرة في الرعاية الاجتماعية، وارتفاع تكاليف الإسكان، والظروف الاقتصادية الضعيفة بشكل عام، ومن المتوقع أن يكون الفقر المدقع أعلى في الفترة 2029-30 منه في الفترة 2020-21، ومن المرجح حاليًا أن يرتفع معدل الفقر بين الأطفال بشكل طفيف من 27% إلى 28% من الأطفال.