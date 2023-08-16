الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

معدلات التضخم فى بريطانيا الأعلى فى القارة العجوز

أرشيفية
أرشيفية

تراجع معدل التضخم في بريطانيا في شهر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 15 شهرًا.

ووفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم، تراجع معدل التضخم إلى 6.8% في يوليو الماضي، مقارنة بـ7.9% في يونيو، موضحًا أن التراجع يرجع لانخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ ارتفاع أسعار الأغذية.

ورغم هذا التراجع تشير التحليلات البريطانية إلى أن معدلات التضخم في بريطانيا هي الأعلى مقارنة بالعديد من الدول وأعلى بكثير من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا المركزي البالغ 2 بالمئة. 

بريطانيا التضخم مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اسعار الطاقة

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