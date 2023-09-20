ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بدسوق فى كفرالشيخ

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ، بالتعاون مع الرقابة التموينية مركز دسوق وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، وإدارة دسوق الصحية، من تحرير عدد من المحاضر للمخالفين من التجَّار، وضبط كميات من السلع الغذائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

ضبط 3 آلاف قطعة حلوى مجهولة المصدر

وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن الحملة تمكنت من ضبط 3 آلاف قطعة حلوى سمسمية دون بيانات صلاحية بمصنع للحلويات والمنتجات الغذائية، تحرر المحضر رقم 13055 جنح مركز دسوق، وضبط 100 شيكارة سكر بإجمالي 5 أطنان سكر، دون فواتير، تحرر المحضر رقم 13056 جنح مركز دسوق.

ضبط 5 أطنان ملح دون فواتير

وأضاف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تمكنت الحملة من ضبط 100 شيكارة ملح يودي، بإجمالي 5 أطنان ملح دون فواتير، تحرر المحضر رقم 13057 جنح مركز دسوق، وضبط 1200 قطعة حلوى جافة بـ5 كراتين سمسمية، تحرر المحضر 13058 جنح مركز دسوق، كما تم ضبط 230 لتر سولار لدى تاجر دون تصريح ببيع مواد بترولية، تحرر المحضر رقم 13060 جنح مركز دسوق.

وفي وقتٍ سابق، تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم، من ضبط سيارة «فيرنا» محملة بـ3 آلاف رغيف خبز مدعم و524 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة صرف خبز مدعم، بدائرة مركز الرياض، لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع.

ووردت معلومات للرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تُفيد قيام سيارة «فيرنا» بدائرة مركز الرياض بتجميع كميات من الخبز المدعم والبطاقات التموينية المدعمة، وإعادة بيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات، حيث تم تشكيل حملة برئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وعضوية محمد عبد القوي، مفتش قسم مباحث التموين، وقوة من الشرطة الريين بمركز الرياض، وإعداد كمين للسيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على 3100 رغيف خبز، و524 بطاقة تموينية ذكية مدعومة، وماكينة صرف خبز مدعم خاصة بأحد المخابز البلدية.

التحفظ على السيارة المضبوطة وتسليمها للشرطة وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وتسليمها إلى مركز شرطة الرياض، وتم تحرير محضر 26346 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الرياض، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.