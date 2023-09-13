ضبط سيارة مُحملة بـ3 آلاف رغيف مدعم و524 بطاقة تموينية ذكية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم، من ضبط سيارة «فيرنا» محملة بـ3 آلاف رغيف خبز مدعم و524 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة صرف خبز مدعم، بدائرة مركز الرياض، لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع.

جمع الخبز المدعم والبطاقات التموينية لبيعها بالسوق السوداء

وكانت قد وردت معلومات للرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تُفيد قيام سيارة «فيرنا» بدائرة مركز الرياض بتجميع كميات من الخبز المدعم والبطاقات التموينية المدعمة، وإعادة بيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات، حيث تم تشكيل حملة برئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وعضوية محمد عبد القوي، مفتش قسم مباحث التموين، وقوة من الشرطة الريين بمركز الرياض، وإعداد كمين للسيارة وبتفتيشها عثر بداخلها علي3100 رغيف خبز، و524 بطاقة تموينية ذكية مدعمة، وماكينة صرف خبز مدعم خاصة بإحدي المخابز البلدية.

التحفظ علي السيارة المضبوطة وتسليمها للشرطة

وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وتسليمها إلي مركز شرطة الرياض، وتم تحرير محضر 26346 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الرياض، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.