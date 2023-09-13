الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سيارة مُحملة بـ3 آلاف رغيف مدعم و524 بطاقة تموينية ذكية بكفر الشيخ

الخبز المدعم
الخبز المدعم

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، اليوم، من ضبط سيارة «فيرنا» محملة بـ3 آلاف رغيف خبز مدعم و524 بطاقة تموينية مدعمة وماكينة صرف خبز مدعم، بدائرة مركز الرياض، لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع.

  • جمع الخبز المدعم والبطاقات التموينية لبيعها بالسوق السوداء

وكانت قد وردت معلومات للرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تُفيد قيام سيارة «فيرنا» بدائرة مركز الرياض بتجميع كميات من الخبز المدعم والبطاقات التموينية المدعمة، وإعادة بيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

txt

تدعيم 86 مشروعا بـ860 ألف جنيه في كفر الشيخ ضمن "حياة كريمة"

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات، حيث تم تشكيل حملة برئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وعضوية محمد عبد القوي، مفتش قسم مباحث التموين، وقوة من الشرطة الريين بمركز الرياض، وإعداد كمين للسيارة وبتفتيشها عثر بداخلها علي3100 رغيف خبز، و524 بطاقة تموينية ذكية مدعمة، وماكينة صرف خبز مدعم خاصة بإحدي المخابز البلدية.

  • التحفظ علي السيارة المضبوطة وتسليمها للشرطة

وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وتسليمها إلي مركز شرطة الرياض،  وتم تحرير محضر 26346 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الرياض، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رغيف خبز مدعم بطاقات التموين كفر الشيخ مباحث التموين بكفر الشيخ مديرية التموين

الأكثر قراءة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. الكاميرون وناميبيا يكملان عقد المتأهلين لكأس أمم أفريقيا 2024

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

عاجل.. الملك محمد السادس يتبرع بالدم لصالح مصابى الزلزال (فيديو)

عاجل.. السلطات التونسية تصدر أوامر اعتقال دولية لمسؤولين سابقين

نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 ورابط الحصول عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟