الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف كفر الشيخ" يكرم الإدارات الفائزة في اليوم الرياضي

تكريم الفائزين
تكريم الفائزين

كرم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، إدارات الرياض غرب وكفر الشيخ غرب وإدارة الدعوة بالمديرية، وذلك لحصولهم على المراكز الأولى في اليوم الرياضي الذي أقامته اللجنة النقابية بمديرية أوقاف كفر الشيخ لتشجيع العاملين بالأوقاف على ممارسة الرياضة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة وعادل نصير، رئيس اللجنة النقابية بأوقاف كفرالشيخ، وأعضاء اللجنة النقابية بأوقاف كفرالشيخ.

أوقاف كفر الشيخ: الإسلام دين شمول ويهتم بالإنسان بدنيا وروحيا


وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، أن الإسلام دين الشمول والعموم ومن دلائل شموليته أنه اهتم بالإنسان روحا وبدنا فوفر للروح حاجتها وأسباب سعادتها ولم يهمل فى ذات الوقت البدن وعوامل بنائه وقوامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير.

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وأضاف، أن الرياضة وسيلة فعالة لتقوية الجسم والحفاظ عليه فهى بهذا تعد مطلبا شرعيا وضرورة حياتية، لا كما يتوهم البعض أنها من الأمور التى يجب على المسلم الابتعاد عنها باعتبارها لهوا يشغل عن أداء العبادات والطاعات والذكر ويقلل من درجة الهيبة والاحترام بين الناس، وهذا لا شك فهم خاطئ لمعنى الدين الشامل الذى جاء ليصوغ المسلم ويبنيه نفسيا وجسديا وعقليا وروحيا واجتماعيا وأخلاقيا.

وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ: الرياضة من أسباب بناء الجسم القوي

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن الرياضة من أسباب بناء الجسم القوى التى تعينه على أداء وظائفه فهى تنظم عمل الدورة الدموية وتمنح النشاط والحيوية والخفة وتحسن عمل المخ وتقوى العضلات وهى باب لملء الفراغ فى النافع، فلا يستغل فى الانحلال والفساد كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق خاصة عند الشباب، وهذا بالإضافة إلى أنها تحسن أخلاق الفرد وتحسن علاقاته ومعاملاته مع الآخرين وتربيه على أخلاق الفرسان فيحترم المنافس، وأمة الإسلام لا بد لها أن تكون أمة فتية قوية معدة إعدادا قويا لتقوم بعبادة الله فى الأرض وتعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى ودفع الضرر الذي قد يلحق بها ومواجهة الذين يتربصون بها الدوائر. 

اللجنة النقابية بمديرية أوقاف كفر الشيخ مديرية أوقاف كفر الشيخ كفر الشيخ إدراة أوقاف الرياض غرب ممارسة الرياضة في الاسلام

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