الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدعيم 86 مشروعا بـ860 ألف جنيه في كفر الشيخ ضمن "حياة كريمة"

المشروعات
المشروعات

قال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتنمية  المشروعات الصغيرة، ضمن مبادرة حياة كريمة بتوجيهات ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان.

ولفت إلى أن جمعية الأورمان بكفر الشيخ، سلمت مساعدات مالية بقيمة 860 ألف جنيه لتنمية 86 مشروعا للحالات الأولى بالرعاية لكل مشروع 10 آلاف جنيه من أبناء محافظة كفر الشيخ.
وأضاف أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات و الأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنط رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

 

مشروع حياة كريمه تنمية التضامن كفر الشيخ

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