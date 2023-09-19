تحرير 265 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إنه تم تحرير 265 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها مجالس المدن بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030



حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من سلامة وجودة المنتجات



وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري، لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، حملات تموينية أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرا متنوعا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 17 محضرا تلاعب فى الموازين، و4 محاضر عدم الإعلان، و3 محاضر عدم نظافة، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية التي أسفرت عن تحرير28 محضرا تموينيا متنوعا، منهم نقص وزن ومواصفات وصحة، وعدم الإعلان عن الأسعار.



وقاد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 30 محضراً متنوعاً، منهم 13 محضر نقص وزن ، و12 محضر اشتراطات نظافة، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية .

وقاد اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة تموينية على المخابز، بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم والصحة والطب البيطرى والبيئة والمتابعة والزراعة، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 32 محضرا متنوعا.



وأشرف أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر للمخالفين.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية، والتي أسفرت عن تحرير 21 محضرا متنوعا منهم 8 محاضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، ومحضرين عدم إعلان، و4 محاضر عدم التزام، ومحضر عدم وجود سجل، ومحضرين نظافة، ومحضر عدم وجود ميزان.



وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات التموينية التي أسفرت عن تحرير 73 مخالفة متنوعة منهم 22 صحة، 10 عدم إعلان، 6 بدون ترخيص، 2 صلاحية، 3 بيئة، 3 متنوع فواتير، و5 مواصفات، 13 نقص وزن.



كما قاد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة تموينية على المخابز والجهاز المعاون لرئيس المدينة نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى الخمسة وبالتنسيق مع مفتشي تموين مطوبس ، وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضراً متنوعاً، منهم 6 محاضر نقص وزن، و12 مواصفات، ومحضر تسريب دقيق.

وقاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة تموينية على الأسواق، أسفرت عن تحرير 15 محضرا متنوعا، كما قاد جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، حملة تموينية على الأسواق، أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة، كما قاد على سلامه، رئيس مدينة مسير، حملة تموينية على المخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة.