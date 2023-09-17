ضمن مبادرة "اعرف بلدك".. شباب كفرالشيخ يشاركون بالرحلات الصيفية فى الغردقة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ رحلتها إلى مدينة الغردقة، التى تنظمها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجارى ضمن مبادرة "اعرف بلدك" للمرحلة العمرية من 18- 40 سنة، بمشاركة 50 مشاركًا، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

الرحلات السياحية التثقيفية تهدف لتنمية معارف ومعلومات الشباب

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى أهمية تنظيم تلك الرحلات السياحية التثقيفية التى تهدف إلى تنمية المعارف والمعلومات لدى أبنائنا عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية وترسيخ مفهوم المواطنة، والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر.

وأوضح محروس أن المدينة الشبابية بالغردقة استقبلت الفوج السابع المشاركة به محافظتا كفرالشيخ والبحيرة، حيث تضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة الغردقة، والممشى السياحي ومعهد الأحياء المائية ودخول الشواطئ، بالإضافة لتنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين.

يأتي ذلك ضمن الرحلات الصيفية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وباسم سعيد، مسئول الرحلات بالمديرية.

ومؤخرًا، نظم مركز التخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك بمركز شباب قبريط بكفرالشيخ عددًا من التدريبات للأطفال من ذوى القدرات، ضمن برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتقدم الخدمات بالمركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة لإجراء جلسات التخاطب وتعديل السلوك، وصعوبات التعلم والتكامل الحسي، بالإضافة إلى التقييم النفسي.



وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، اختيار فريق عمل مركز التخاطب بمركز شباب قبريط خضع لعقد مقابلات شخصية فى نهاية يونيو الماضي قبيل انطلاق العمل به فى منتصف أغسطس، لتقديم خدمات تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام للأطفال، الذين حدث لهم تأخر في النطق من حوادث أو جلطات دماغية، كما يحرص المدربون بالمركز على لقاء أسر الأطفال، للوقوف على حالة كل طفل والمشكلات التى تواجه الأسرة فى التعامل معهم، ويساعد المدربون بالمركز على التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، التى تتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي، بعد أن كانت عامين أو يزيد، وهذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي.